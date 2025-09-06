В Милане проходит церемония прощания с дизайнером Джорджо Армани (фото)

Италия прощается со знаменитым дизайнером Джорджо Армани. Отдать последние почести пришла и модельерка Донателла Версаче.

Люди собрались возле Театра Армани, где Джорджо Армани показывал свои коллекции. Одним из первых прибыл мэр Милана Джузеппе Сала, передает АР. "Милан полон признаков Армани. Его невозможно забыть",- сказал он по этому поводу журналистам.

Среди тех, кто пришел проститься с Джорджо Армани, была и сестра другого знаменитого кутюрье, Джанни Версаче, дизайнерка Донателла Версаче. Как отмечает издание, она появилась с букетом белых цветов, который оставила в знак уважения, и ушла "без всяких комментариев".

Публичное прощание с Джорджо Армани продлится до воскресенья. Похороны будут частными, и никаких деталей пока не сообщается.

Напомним, знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года в собственном доме. Модельеру был 91 год. Из-за состояния здоровья в этом году он уже не посещал Недели моды в Милане и Париже. Армани в последний раз появлялся в социальных сетях 11 июля, в свой день рождения.

Также стало известно, что Джорджо Армани умер богатым, но одиноким. Он никогда не был женат и не имел детей. Его личная жизнь всегда была очень закрытой. Кроме моды, Армани интересовался спортом — он был президентом баскетбольного клуба Olimpia Milano и создавал форму для итальянских олимпийцев и футбольных команд.