У Мілані проходить церемонія прощання з дизайнером Джорджо Армані (фото)

Італія прощається зі знаменитим дизайнером Джорджо Армані. Віддати останню шану прийшла і модельєрка Донателла Версаче.

Люди зібралися біля Театру Армані, де Джорджо Армані показував свої колекції. Одним із перших прибув мер Мілана Джузеппе Сала, передає АР. "Мілан сповнений ознак Армані. Його неможливо забути",– сказав він з цього приводу журналістам.

Серед тих, хто прийшов проститися з Джорджо Армані, була і сестра іншого знаменитого кутюр’є, Джанні Версаче, дизайнерка Донателла Версаче. Як зазначає видання, вона з’явилася з букетом білих квітів, який залишила на знак поваги, і пішла "без жодних коментарів".

Публічне прощання з Джорджо Армані триватиме до неділі. Похорон буде приватним, і жодних деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, знаменитий італійський дизайнер Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року у власному будинку. Модельєру був 91 рік. Через стан здоров'я цьогоріч він вже не відвідував Тижні моди в Мілані та Парижі. Армані востаннє з'являвся в соціальних мережах 11 липня, у свій день народження.

Також стало відомо, що Джорджо Армані помер багатим, але самотнім. Він ніколи не був одружений та не мав дітей. Його особисте життя завжди було дуже закритим. Крім моди, Армані цікавився спортом — він був президентом баскетбольного клубу Olimpia Milano та створював форму для італійських олімпійців і футбольних команд.