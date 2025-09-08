Как Япония стала агрессором и разожгла войну в Азии: от просвещенного правления к милитаристской диктатуре

Китайская Народная республика провела самый масштабный военный парад за всю свою историю, празднуя победу во Второй мировой войне. Китайский народ действительно внес свою весомую лепту в победу, по крайней мере заплатил за это высокую цену своими погибшими гражданами. Однако с чего все началось? Почему Япония, Империя Восходящего Солнца, которая победила вместе с Антантой в Первой мировой войне теперь оказалась по другую сторону баррикад с бывшими странами победителями? Фокус выяснял предпосылки начала азиатской части Второй мировой войны.

Related video

В Азии Вторая мировая война фактически началась более чем за два года до нападения нацистской Германии на Польшу — летом 1937 года интервенцией Японии в Китай. Но еще за шесть лет до того Япония оккупировала Маньчжурию — одну из провинций расчлененного внутренней смутой Китая, учитывая современную концепцию классификации войн, можно утверждать, что тогда Япония начала гибридную фазу войны против Поднебесной. Можно провести аналогию с агрессией Российской Федерации против Украины — в 2014 году аннексия Крыма и создание марионеточных "республик" на Донбассе, а уже через восемь лет — полномасштабная агрессия. Япония ничего не аннексировала в 1931 году, но для подготовки к полномасштабному вторжению ей хватило шести лет. Так в чем же причина такой агрессивной политики этой древнейшей державы мира?

Японские бомбардировщики во Второй мировой войне. Подпись: "Самолеты Императорского флота Японии несут бомбы. Они готовы к взлету для атаки на вражеские линкоры" Фото: Getty Images Японские бомбардировщики во Второй мировой войне. Подпись: "Самолеты Императорской японской армии бомбардируют вражеский город. Вражеские самолеты сбивают, они дымятся и падают" Фото: Getty Images

От изоляции — к колонизации

Япония была полностью изолированной от внешнего мира страной пока американские военные корабли в крайне грубой форме не заставили ее открыть свои рынки для компаний из Соединенных Штатов. Вслед за ними в двери Страны Восходящего Солнца "постучали" и другие. Поняв причины своей слабости, император Муцухито решил модернизировать страну по образцу своих угнетателей. И у него это получилось. За образец была взята Германия, которая тогда только образовалась и тоже совершала своего рода рывок — наверстывала упущенное за столетия.

Этот период вестернизации Японии вошёл в историю как "Эпоха Мэйдзи" (просвещённое правление). Однако почувствовав силу, которая пришла с воплощением западных реформ в экономике, а особенно в военном деле — армия была полностью перевооружена и переведена на западные стандарты, среди японской элиты пробудилось стремление перенять и другое достояние западной цивилизации — колонизация территорий "менее развитых народов".

Тогда в Азии было не так много "свободных" то есть еще не колонизированных европейцами территорий — человечество двигалось в сторону передела уже поделенного мира. Рядом с Японией находилась кризисная, угнетенная европейцами империя Цин. Так называли династию из Маньчжурии, которая захватила Китай еще в 1644 году, но при этом правящая династия объявила себя китайской, поэтому фактически это был Китай, которым правили Маньчжуры. В конце XIX века это была очень слабая страна, которой иностранцы навязывали невыгодные договоры, иногда забирая себе важные территории этой страны.

Япония решила присоединиться к этому банкету за китайский счет в 1894 году. Модернизированная армия Империи Восходящего Солнца довольно легко справилась со слабой армией империи Цин, чье солнце уже давно заходило. Однако после завершения боевых действий Токио узнали, что победа на поле боя — это еще не конец войны. А ее результаты определяли не победители в боях, а те же европейские и американские колонизаторы. В конце концов Японию заставили подписать мир не на тех условиях, которые она "заслужила". Новоявленную империю даже заставили отдать Китаю обратно захваченные территории, оставив ей лишь остров Формоза (будущий Тайвань).

Чтобы стать вожаком, нужно одолеть вожака

Тогда в Токио поняли, что для того, чтобы войти в "клуб колонизаторов", нужно одолеть кого-то из самих колонизаторов. Небезосновательно самыми слабыми из всех присутствующих в регионе определили Российскую империю. Так из-за конфликта за влияние в Маньчжурии (которая все еще формально оставалась в составе Китая) началась Русско-японская война.

Япония снова блестяще победила своего оппонента на поле боя, однако снова вмешались более сильные белые люди. Передовая в то время демократия в мире — США решили заступиться за дряблую самодержавную империю Романовых, опять же ослабив требования победителя (президент Теодор Рузвельт за эту дипломатическую победу получил Нобелевскую премию мира). Япония получила территории России на Дальнем Востоке и доступ к Маньчжурии и Корее, которую в конце концов аннексировала в 1910 году.

Поэтому накануне Первой мировой войны Япония уже утверждалась как региональная сила в Азии, которая при определенных обстоятельствах даже может бить белых колонистов. Поэтому в стране усиливались шовинистические и расистские движения. Начали появляться идеи, что Япония — это единственная надежда Азии на избавление от колониального гнета белой расы.

Важно

Вторая мировая война по ту сторону планеты: как воевали Китай, Япония, США и СССР в Азии

С другой стороны, если отбросить расовый компонент, который тогда звучал несколько по-другому, чем сейчас, то идеи японцев напоминали провозглашенную еще в 1823 году доктрину Монро, заявившую, что Америка существует для американцев. Важный момент, что США с тех пор не проигрывали войн. Япония по состоянию на момент смерти императора Муцухито в 1912 году — тоже.

В 1914 году в Европе вспыхнула Первая мировая война. Япония выполнила условия союзного договора с Великобританией и вместе с небольшим количеством британских войск атаковала немецкую базу в Китае Циндао.

Привлечение Японии к войне на стороне Антанты стало козырем этого альянса. Ни одно из Европейских государств не могло оттянуть силы с континента, скорее наоборот — для войны всячески привлекались ресурсы из колоний из разных частей света. Привлечение же передовой державы Азии кардинально сместило баланс сил в регионе, не оставив Германии никаких шансов. Япония аннексировала Циндао, а также Марианские, Каролинские и Маршалловы острова. Также японский флот сопровождал караваны союзников в индийском океане.

Японские достижения в Первой мировой войне трудно назвать существенными с прагматической точки зрения. Здесь речь идет скорее о престиже. Профессор международных отношений, Японского Национального аспирантского института политических исследований Ибама Йоко отмечает, что Япония стала могильщиком империй, ведь все три ее первые победные войны велись против государств, которые прекратили свое существование вскоре после них. Речь идет о двух старых империях — Цин и Романовых и одной вполне современной, с которой сама Япония брала пример — Германской.

Обделенные победители

Империя Восходящего Солнца оказалась в кругу победителей мировой войны. В мире, где правила белая раса для государства из Азии это было колоссальным достижением. Но расовый вопрос стал первым же дипломатическим провалом амбициозной державы. Сейчас такое представить довольно трудно, но США при активной поддержке Великобритании заблокировали инициативу Японии о внесении в учредительные документы Лиги наций положения о "равенстве рас". Ведь в этих двух странах действовала разного уровня сегрегация населения именно по принципу цвета кожи. Как динамично иногда может видоизменяться мир. Забегая вперед отметим, что расовый вопрос стал камнем преткновения в отношениях между Японией и нацистской Германией, что сейчас уже выглядит более понятно.

Важно

Горе побежденным: как проходил и чем закончился Токийский трибунал над военными преступниками в Азии

На конференции победителей было и немало других вопросов, в которых бывшие союзники пренебрегли интересами японцев, в частности вопрос размера ее флота. Страна победительница должна была урезать свои собственные вооруженные силы. В Токио чувствовали, что они снова проиграют войну дипломатии после победы на поле боя. Уже в третий раз подряд.

Это всколыхнуло японское общество. Император Ёсихито имел психические недостатки, поэтому в период его правления ("демократия Тайсё" — 1912-1926 годы) власть сосредоточилась в руках парламента. В военных и демократических кругах начали распространяться слухи, что "демократы сдали Японию западу". Поэтому начал расти правый и милитаристский экстремизм.

Япония периода Тайсё представляла собой олигархию (нечто похожее было в большинстве демократических государств того времени, ведь гражданское общество того образца, которое мы его знаем сегодня, было на стадии формирования). Армия-победитель в совокупности с мифом о доблести самурая в такой ситуации воспринималась обществом как воплощение идеалов честности и патриотизма на фоне коррумпированного парламента и сформированного им правительства.

Начались политические убийства. В течение межвоенного периода было убито несколько премьеров и других членов правительства. Происходили ограниченные военные путчи. Особенно ситуация обострилась после ряда экономических кризисов конца 1920-х годов, некоторые из которых были обусловлены мировым экономическим кризисом, известным как Великая депрессия.

Власть армии

Армия пыталась влиять на правительство, используя эту ситуацию. В конце концов Премьер-министрами под давлением милитаристов начали становиться представители японских вооруженных сил.

Кроме внутренних беспорядков японское войско стало обострять ситуацию снаружи. С 1928 года японский контингент стал нагнетать ситуацию в Маньчжурии — в Китае тогда шла гражданская война между Гоминьданом и коммунистами. При этом военные не всегда согласовывали свои акции с гражданским правительством.

В 1931 году произошло вторжение в Маньчжурию. Было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го. Японский военный контингент в регионе был переформатирован в отдельную военную структуру — Квантунскую армию, которая получив ресурсы марионеточного государства сама стала отдельным политическим субъектом, практически независимым от администрации в Токио. В то же время сам штаб Квантунской армии не всегда контролировал своих полевых командиров.

Лига наций осудила действия Японии в Маньчжурии, назвав ситуацию "Мукденским инцидентом". Зато Империя Восходящего Солнца вышла из Лиги наций. Фактически это стало началом нового порядка в Азии.

Азия для азиатов

В Токио заявляли, что наступила новая эра Азии, над которой теперь взошло японское солнце. Япония продвигала идеи единства азиатских народов в их борьбе против европейского и американского колониализма, против превосходства белой расы. Япония должна была стать тем самым азиатским доминантом, который на равных от имени азиатских народов будет представлять их интересы перед великими державами белых людей. Хотя на деле японские "освободители" часто оказывались еще хуже "белых завоевателей".

Флаг Императорского флота Японии Фото: Getty Images

Довольно неестественным выглядело при таких обстоятельствах сближение Японии с другим "обделенным" победителем Первой мировой войны Италией, в которой правили фашисты, а особенно с нацистской Германией, в которой ведущей была идеология, утверждавшая как раз превосходство белой расы над всеми остальными. В конце концов расовый вопрос стал яблоком раздора между странами Оси (договор на троих был заключен уже в разгар Второй мировой войны). Японцы не сообщали своим партнерам ни о своих планах относительно Китая, ни о нападении на Перл-Харбор. Зато Берлин умолчал о своем намерении напасть на СССР в июне 1941 года. Возможно этот фактор и определил переход и исход Второй мировой войны.

В 1937 году японское военное командование фактически самостоятельно приняло решение о нападении на Китай, а впоследствии и о конфронтации с Великобританией и США, что окончательно развернуло войну в Азии.

Флаг Японии времен Второй мировой войны Фото: Getty Images

Возможно, японские милитаристы действительно искренне верили, что они не повторяют ошибок своих гражданских предшественников и не дают нивелировать свои достижения на поле боя на дипломатическом фронте. Они действительно не сделали того, что делали правительства Японии после трех предыдущих выигранных войн — не пошли на уступки западным державам. Но вот последствия были диаметрально противоположными от ожидаемых — завершилось все ядерной бомбардировкой Империи Восходящего Солнца, которую осуществили те же американцы, которые почти за столетие до того первыми заставили тогда еще самурайскую Японию под дулами своих корабельных пушек заключить невыгодный договор.