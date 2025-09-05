Горе побежденным: как проходил и чем закончился Токийский трибунал над военными преступниками в Азии

Токийский процесс, или Международный военный трибунал для Дальнего Востока — суд над японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года, 2 года, 5 месяцев и 9 дней — и был продолжительнее Нюрнбергского. Обвинительное заключение по делу 28 главных японских военных преступников было составлено от имени США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Нидерландов, Индии и Филиппин. Фокус погрузился в детали Токийского трибунала.

Поздней осенью 1948 года в Токио было вынесено 7 смертных приговоров для высших чиновников некогда могущественной Империи Восходящего Солнца. Еще 16 были приговорены к пожизненному заключению. 23 декабря того же года смертные приговоры были приведены в исполнение — путем повешения. Бывший премьер-министр Японии генерал Хадеки Тодзё перед казнью сказал: "Я молюсь, чтобы божественный император продолжал править в мире на долгие годы". Так, а почему же сам император Хирохито не оказался на скамье подсудимых? И стал ли Токийский процесс эталоном справедливого наказания для военных преступников?

Международный военный трибунал был созван в Итигайском дворце, в котором ранее находилась штаб-квартира Императорской японской армии в Токио Фото: Википедия

Токийский процесс длился более двух с половиной лет и растянулся аж на 818 заседаний! Но несмотря на такой значительный временной промежуток, который должен был бы создать условия для тщательного рассмотрения дела в мельчайших деталях процесс оставил после себя немало вопросов и вошел в историю как достаточно неоднозначный. Апогеем скандала вокруг процесса стал судья-диссидент — представитель Индии Радхабинод Пал, один из более десяти членов трибунала, который высказал особое мнение, записанное аж на 1 235 листах.

А судьи кто

Судейская коллегия была сформирована из 11 судей (в результате замен де-факто судей, участвовавших в процессе, было больше), каждый из которых представлял отдельную страну. В основном это были страны-победительницы, но одно место было решено предоставить Индии, которая на момент формирования трибунала еще не объявила свою независимость. То есть де-юре это было британское место, но, чтобы избежать двусмысленных суждений, судьей был назначен уважаемый юрист, который относился не к колониальной администрации, а именно к местному общественному движению.

Судьи на Токийском процессе Всего 11 судей, 29 июля 1946 года

Для повышения легитимности суда в глазах международного сообщества важно было, чтобы среди представителей суда был хотя бы один азиат. Германия на момент прихода в ней к власти нацистов была тесно интегрирована в европейскую правовую систему. Она была подписантом нескольких конвенций, которые признавали права человека и регулировали правила ведения войны. Фактически Германия стояла у истоков возникновения международного права европейского образца. Большинство Азии тогда было в той или иной степени колонизировано европейскими странами, которые распространяли свои правовые обычаи в регионе. В определенной степени это касалось даже Китая с его тысячелетними традициями, в том числе и правовыми. В Поднебесной считали и продолжают считать, что европейцы не распространяли, а навязывали свои права и обычаи в Азии.

Япония, имевшая опыт нескольких тысяч лет непрерывной (в отличие даже от Китая, который время от времени захватывали соседи, в основном кочевники, которые в конце концов сами ассимилировались, перенимая китайскую, в том числе и правовую культуру) государственности, естественно имела и свою правовую традицию. Японцы во время войны умело использовали европейский колониализм в своих пропагандистских нарративах. Они провозглашали, что война Японии против европейцев и американцев является освободительной войной стран Азии против колонизаторов. Чем была тогда война японцев против китайцев, понятно, что пропагандистов никто спрашивать не решался.

Но когда Япония капитулировала осенью 1945 года, ее военная верхушка заявляла, что японцев судят по чужим, навязанным извне законам. То есть суд является не квинтэссенцией справедливости, а апогеем колонизации Азии. Трудно сказать, изменило ли наличие в суде представителей других древнейших цивилизаций Азии — китайской и индийской существенно изменило восприятие суда. Филиппины, которые тоже входили в страны, формировавшие суд, ассоциировались с американской юриспруденцией. Трое из более десятка судей представляли США, а возглавил трибунал представитель Австралии Уильям Флад Уэбб. Представитель Соединенных Штатов возглавил группу прокуроров. То есть трибунал был не азиатским по своей сути.

Обвиняемые на Токийском процессе Фото: Википедия

Как это часто бывает в таких случаях, суд каждый воспринимал как хотел сам. Сочувствующие Империи Восходящего Солнца — как расправу победителей над побежденными, а сами победители — как проявление справедливости к военным преступникам. Правда, видимо, как всегда лежит где-то около середины, но несколько конкретных вопросов к суду есть даже с точки зрения европейской правовой мысли.

За что судили

Обвинение основывалось на трех основных пунктах:

Преступления против мира Военные преступления Преступления против человечности

Однако возникает вопрос: могут ли представители страны быть осуждены за преступления, которые не признаются в самой стране? Ведь Япония не была подписантом большинства конвенций, которые трактовали военные преступления и преступления против человечности, а термина "агрессивная война" вообще тогда еще не было. Обвинение не зря пыталось доказать, что японское руководство тайно планировало агрессивную войну (именно планирование агрессивной войны трактовалось как преступления против мира) еще в 1928 году. Именно тогда был заключен пакт Бриана-Келлога или Парижский пакт, который подписала и Япония. В нем, в частности указывалось, что война не может быть инструментом международной политики, а все споры подписанты обязывались решать мирным путем.

Однако Парижский пакт был скорее декларацией. Кроме того, он позволял войну в целях самообороны, при этом не предоставив четкого определения что такое "самооборона". В конце концов именно Япония его и нарушила оккупировав Маньчжурию (так называемый Мукденский инцидент) в 1931 году. На суде это рассматривали как преступление против мира, однако остается вопрос, почему же ведущие державы мира промолчали в 1931 году, когда это было актуально и возможно могло предотвратить развертывание большой войны?

Император Хирохито не попал на скамью подсудимых Фото: Getty Images

Другой весомый вопрос, который поднимают критики — это избирательность правосудия. На скамье подсудимых не оказался император Хирохито, который присутствовал в качестве формального председателя на всех заседаниях институтов управления империей, где принимались решения о военных действиях. Один из основных обвиняемых генерал Хадеки Тодзё на суде показал, что "ни один из японских подданных не мог делать что-либо против воли его императора". Эти показания являются ярким примером морально-этического сплетения в котором оказались японские военные после капитуляции. С одной стороны они были полностью преданы императору, с другой — оказались с ним в разных реалиях. Генерал Тодзё не хотел навредить своему суверену, но по-другому он просто не мог охарактеризовать статус императора в Стране Восходящего Солнца.

Все понимали, что иммунитет Хирохито — это политическое решение, без которого была бы невозможна капитуляция Японии даже несмотря на ядерные бомбардировки. Но при чем здесь тогда правосудие?

Остаются открытыми вопросы относительно других исключений, например относительно разработчиков биологического и химического оружия, которое массово применялось в Китае, однако пойдя на сотрудничество с победителями они получили иммунитет.

Судья-диссидент

Вопрос лицемерия, расизма и двойных стандартов поднял даже один из судей — представитель Индии Радхабинод Пал. В своем особом мнении он заявил, что недопустимо судить японское военное руководство за преступления, совершенные их подчиненными в Китае, но не судить тех, кто принимал решение о ковровых бомбардировках Японии и применении ядерного оружия против мирного населения. То есть индийский судья требовал суда над победителями во Второй мировой войне. Радхабинод Пал заявил, что колониальные империи судят тоже агрессивную империю Японию за действия, аналогичные тем, которые совершали они же сами.

Здесь ради объективности стоит отметить, что Специальный трибунал для Дальнего Востока проходил в момент разгара Холодной войны и провозглашения независимости Индии, которая дрейфовала в антиамериканский лагерь.

Как оправдывали военную агрессию

Что же защита? Японские адвокаты, разбавленные небольшой группой юристов, привезенных из США апеллировали к принципу отсутствия обратного действия законодательства, то есть никто не может быть наказан за действия, которые на момент их совершения не были запрещены законодательством. Ведь большинство преступлений в которых обвиняли японское военное руководство или вообще еще не были преступлениями на время их совершения, или не признавались преступлениями в самой Японии. Что касается пыток над военнопленными, которыми были в основном американцы, то защитники пытались доказать, что высшее военное командование не имело к этому отношения. То есть шла речь о самодеятельности их подчиненных.

Токийский процесс: зал заседаний Фото: Википедия

Самым интересным в позиции защиты было обоснование нападения Японии на Китай в 1931 и 1937 годах и американскую военную базу Перл-Харбор в 1941 году. Нападением на Китай защитники объясняли необходимость сдерживания распространения коммунизма в Азии. Интересно, что менее чем через год после вынесения приговоров в Китае таки пришли к власти коммунисты. То есть в этом плане ретроспективно можно утверждать, что японское вторжение действительно отсрочило победу Коммунистической партии Китая в гражданской войне. Вот только на сколько это оправдывает военное вторжение?

А на США по утверждению защиты Япония нападала чтобы сохранить свою государственность. По состоянию на 1941 год она была зажата в кольце врагов и была вынуждена нанести удар первой, чтобы сохранить хотя бы какие-то шансы на выживание.

Преступление и наказание

Однако суд не прислушался к аргументам защиты. Было решено, что все, что происходит в зоне ответственности высшего военного руководства касается его непосредственно и за преступления совершенные на определенной территории ответственный военачальник несет персональную ответственность. Что касается отсутствия определения "агрессивная война", то французский судья заявил, что война в целом нарушает общечеловеческие нормы морали, поэтому руководство империи должно было это учитывать, когда принимало решение об агрессии.

Что касается участия императора в процессе, то как обвинение, так и защита стыдливо промолчали. Свое решение суд вынес 12 ноября 1948 года. По нему семь обвиняемых, которых признали виновными во всех трех пунктах обвинения, были приговорены к смертной казни через повешение, шестнадцать обвиняемых были приговорены к пожизненному лишению свободы. Двум присудили длительные сроки заключения, в том числе бывшему послу Японии в СССР Мамору Шигемицу.

Ответчики в Международном военном трибунале для Дальнего Востока: премьер-министр Хидэки Тодзе, адмирал Ока Такадзуми, председатель Тайного совета Киичиро Хиранума, министр иностранных дел Сигенори Того Фото: Википедия

Смертный приговор был приведен в исполнение 23 декабря того же года. Казнь состоялась в тюрьме Сугамо, где ранее содержали политических заключенных. А вот с другими заключенными произошла довольно интересная история. Так Мамору Шигемицу был помилован уже в 1950 году. И даже впоследствии стал министром иностранных дел Японии и представлял страну в ООН и на переговорах с СССР. Остальные приговоренные к пожизненному заключению были помилованы до 1956 года. Поэтому зря бывшие премьер-министры Японии пытались покончить жизнь самоубийством перед своим арестом. Фумимаро Коноэ сделал это успешно в сентябре 1945 года, а вот упоминавшийся уже Хидэки Тодзё неудачно выстрелил себе в грудь и таки попал на виселицу.

Кроме центрального трибунала в Токио в это время происходили различные локальные трибуналы в которых отдельно выносились в том числе и смертные приговоры в отношении чиновников и офицеров низшего и среднего звена, в частности офицеров Кваньтунской армии и чиновников оккупационных администраций в Маньчжурии и других оккупированных Японией территориях.

Специальный трибунал для Дальнего Востока стал важным этапом в истории развития международного гуманитарного права и правил ведения войны. Он отличался от Нюрнбергского трибунала, хотя был построен на опыте его организации проведения. Все же Токийский процесс стал еще одним прецедентом наказания за военные преступления, в частности за зверства, совершенные оккупационной армией против гражданских.

Однако его темные стороны все же бросают слишком насыщенную тень на весь процесс. Основным выводом, к которому можно прийти анализируя историю и контекст этого трибунала — это то, что право является порождением политической целесообразности и объективных условий, сложившихся в конкретной среде на данном историческом этапе. И политическая целесообразность доминирует над объективными правовыми нормами. А если проще, то Токийский трибунал стал еще одним наглядным примером древних поговорок и выражений — "горе побежденным" и "победителей не судят".