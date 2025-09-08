Российский рынок приходит в упадок: китайские автопроизводители ищут себе другие пути сбыта

После начала полномасштабного вторжения в Украину многие иностранные автомобильные бренды ушли из России, и на их место пришли китайские производители. Однако, похоже, что и эта история уже подходит к концу.

В конце 2024 года РФ начала повышать "сбор за переработку" импортных машин, что привело к существенному росту цен на легковые автомобили с одно- или двухлитровыми двигателями, пишет Bloomberg. В то же время высокие расходы на займы обременили потребителей, и таким образом продажи автомобилей в России упали на 27% в первом полугодии этого года. А импорт китайских автомобилей за тот же период упал на 62%.

Таким образом, китайские автопроизводители вынуждены наращивать экспорт в другие страны за рубежом.

Евросоюз, в свою очередь, в 2024 году ввел дополнительный импортный тариф до 35% на китайские электромобили, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию из-за получения китайскими производителями государственных субсидий.

тарифы США, Канады и ЕС (скриншот) Фото: Bloomberg

Мексика, которая даже обогнала Россию по объему экспорта китайских автомобилей в начале этого года, тоже рассматривает возможность повышения тарифов на китайские товары. Таким образом мексиканская сторона пытается улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, поскольку хочет договориться о торговом соглашении с Соединенными Штатами.

Как отмечает издание, в свое время именно российский рынок помог Китаю выйти в лидеры мирового экспорта автомобилей (так было в 2023 году). А нынешнее проседание РФ уже повлияло на три самых популярных китайских автомобильных бренда — Geely, Chery и BYD.

