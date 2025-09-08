Російський ринок занепадає: китайські автовиробники шукають собі інші шляхи збуту

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато іноземних автомобільних брендів пішли з Росії, і на їхнє місце прийшли китайські виробники. Проте, схоже, що і ця історія вже добігає кінця.

Наприкінці 2024 року РФ почала підвищувати "збір за переробку" імпортних машин, що призвело до суттєвого зростання цін на легкові автомобілі з одно- або дволітровими двигунами, пише Bloomberg. Водночас високі витрати на позики обтяжили споживачів, і таким чином продажі автомобілів у Росії впали на 27% у першому півріччі цього року. А імпорт китайських автомобілів за той самий період впав на 62%.

Отже, китайські автовиробники змушені нарощувати експорт до інших країн за кордоном.

Євросоюз, своєю чергою, у 2024 році запровадив додатковий імпортний тариф до 35% на китайські електромобілі, посилаючись на недобросовісну конкуренцію через отримання китайськими виробниками державних субсидій.

тарифи США, Канади та ЄС (скриншот) Фото: Bloomberg

Мексика, яка навіть обігнала Росію за обсягом експорту китайських автомобілів на початку цього року, теж розглядає можливість підвищення тарифів на китайські товари. В такий спосіб мексиканська сторона намагається поліпшити відносини з президентом США Дональдом Трампом, оскільки хоче домовитися про торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Як зауважує видання, свого часу саме російський ринок допоміг Китаю вийти в лідери світового експорту автомобілів (так було у 2023 році). А нинішнє просідання РФ І вже повпливало на три найпопулярніші китайські автомобільні бренди – Geely, Chery та BYD.

