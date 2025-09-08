"Набью тебе морду": министр финансов США попал в скандал на элитной вечеринке

Министр финансов США Скотт Бессент оскандалился на частной вечеринке. Он поссорился с одним из гостей и даже угрожал избить его.

Чиновником, с которым сцепился Бессент, был глава департамента жилищного финансирования Билл Пулте, пишет Politico. Вообще, вечеринка должна была быть торжественной: ее созвали по случаю открытия эксклюзивного клуба Executive Branch, и там присутствовали чиновники администрации и люди из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа. Среди гостей, в частности, были министр транспорта Шон Даффи, министр торговли Говард Лутник, министр сельского хозяйства Брук Роллинз, директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Что касается Бессента, то он набросился на Пульте с руганью: мол, тот плохо высказывался насчет него перед президентом Трампом. Тут-то и прозвучала угроза "набить проклятую морду".

Пулте, по словам очевидцев, выглядел ошеломленным, и в ситуацию вмешался совладелец клуба Executive Branch Омид Малик. Бессент приказал ему выбирать, кто должен убраться с вечеринки, — он сам или Пулте.

Или, уточнил разъяренный министр финансов, "мы могли бы выйти на улицу". Когда Пулте переспросил, зачем именно туда выходить, Бессент снова пообещал "надрать ему задницу".

В конце концов Малик развел Бессента и Пулте по разным помещениям, а во время ужина их посадили на противоположных концах стола, как можно дальше друг от друга.

Напомним, это уже не первый раз, когда Скотт Бессент становится героем инцидентов с драками. В июне этого года министр финансов США подрался с Илоном Маском под кабинетом Трампа.

Также стало известно, что Скотт Бессент анонсировал расширение санкций против РФ. Он заявил, что новые ограничения будут обсуждаться в Белом доме уже в ближайшее время.