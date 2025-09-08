"Наб'ю тобі пику": міністр фінансів США втрапив у скандал на елітній вечірці

Міністр фінансів США Скотт Бессент оскандалився на приватній вечірці. Він посварився з одним із гостей і навіть грозився побити його.

Чиновником, з яким зчепився Бессент, був очільник департаменту житлового фінансування Білл Пулте, пише Politico. Взагалі, вечірка мала бути урочистою: її скликали з нагоди відкриття ексклюзивного клубу Executive Branch, і там були присутні посадовці адміністрації та люди з найближчого оточення президента США Дональда Трампа. Серед гостей, зокрема, були міністр транспорту Шон Даффі, міністр торгівлі Говард Лутнік, міністерка сільського господарства Брук Роллінз, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард.

Щодо Бессента, то він накинувся на Пульте з лайкою: мовляв, той погано висловлювався щодо нього перед президентом Трампом. Тут-то і пролунала погроза «набити кляту пику».

Пулте, за словами очевидців, виглядав приголомшеним, і до ситуації втрутився співвласник клубу Executive Branch Омід Малік. Бессент наказав йому обирати, хто має забратися з вечірки, – він сам або Пулте.

Або, уточнив розлючений міністр фінансів, «ми могли б вийти надвір». Коли Пулте перепитав, навіщо саме туди виходити, Бессент знову пообіцяв «надрати йому дупу».

Врешті-решт Малік розвів Бессента і Пулте по різних приміщеннях, а під час вечері їх посадили на протилежних кінцях столу, якомога далі одне від одного.

Нагадаємо, це вже не перший раз, коли Скотт Бессент стає героєм інцидентів з бійками. У червні цього року міністр фінансів США побився з Ілоном Маском під кабінетом Трампа.

Також стало відомо, що Скотт Бессент анонсував розширення санкцій проти РФ. Він заявив, що нові обмеження будуть обговорюватися у Білому домі вже найближчим часом.