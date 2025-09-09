Без руководства на фоне экономического кризиса: почему правительство Франции уходит в отставку

Французский премьер-министр Франсуа Байру потерял доверие парламента, и страна осталась без правительства на фоне экономического напряжения и геополитической нестабильности. Известно, что законодатели отклонили его план сбережений на 44 миллиарда евро, который предусматривал отмену двух государственных праздников и замораживание государственных расходов.

Related video

По информации CNN, в понедельник 364 депутата проголосовали против Байру, а 194 поддержали его. Стоит заметить, что результат значительно превысил необходимый порог в 280 голосов, и это автоматически означает отставку правительства.

В общем, Байру продержался на посту всего девять месяцев и повторил судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который проиграл вотум доверия в прошлом году. В свою очередь, премьер признавал, что его программа жестких экономических мер вызвала социальное недовольство. Ожидается, что Байру подаст Макрону свою отставку во вторник утром.

Также издание отметило, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона, нового премьер-министра назначат в ближайшие дни. Впрочем, его выбор ограничен из-за политического раскола в парламенте, поскольку центристы, ультраправые и ультралевые теперь активно блокируют любые попытки стабилизировать правительство. Среди возможных кандидатов рассматривают министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню и министра юстиции Жеральда Дарманена, но каждое из таких назначений может столкнуться с мгновенной критикой оппозиции.

Чем грозит Франции политический кризис

В общем, политический кризис уже сказался на финансовом секторе, в частности доходность французских государственных облигаций выросла выше, чем аналогичные показатели Испании, Португалии и Греции. В материале отмечают, что когда-то эти страны были в центре долгового кризиса еврозоны. Кроме того, ожидаемое снижение суверенного рейтинга Франции может еще больше ухудшить экономическое положение и усложнить привлечение инвестиций.

Причины кризиса частично связаны с досрочными выборами, объявленными Макроном в прошлом году. Ультраправые и ультралевые укрепили свои позиции, тогда как центристский блок президента оказался на третьем месте, потеряв значительную часть влияния. Поэтому парламент стал более раздробленным, и любая попытка провести ключевые реформы теперь требует сложных компромиссов, что практически парализует работу правительства.

Сейчас социальное напряжение растет: уже анонсированы общенациональные протесты ультралевой оппозиции под лозунгом "Bloquons tout" ("Давайте заблокируем все"), а профсоюзы планируют масштабные акции 18 сентября. Общественное доверие к политическому классу значительно упало, а социальные движения все активнее требуют перемен.

CNN пишет, что все это происходит на фоне обострения глобальных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Так, политическая нестабильность во Франции, как отмечают эксперты, создает дополнительные риски для европейской безопасности и экономической стабильности, а также может быть использована внешними игроками для критики слабостей ЕС. Кроме этого, новый премьер-министр, вероятно, унаследует "отравленную чашу" экономических и политических вызовов, а стабилизировать страну в ближайшие месяцы будет чрезвычайно сложно.

Также Фокус писал, что французским больницам приказано готовиться к неизбежной войне в Европе, поскольку Германия заявила о готовности к военным учениям России. Согласно документам, полученным некоторыми французскими изданиями, министерство здравоохранения Франции поручило органам здравоохранения по всей стране подготовиться к возможному "большому столкновению" к марту 2026 года.

Кроме этого сообщалось, что Франция разрабатывает новую ядерную ракету M51 по проекту SNLE 3G для стратегических подводных лодок. В частности, ее планируют разместить на борту одной из атомных подводных лодок на военных учениях.