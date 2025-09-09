Без керівництва на тлі економічної кризи: чому уряд Франції іде у відставку

Французький прем’єр-міністр Франсуа Байру втратив довіру парламенту, і країна залишилася без уряду на тлі економічної напруги та геополітичної нестабільності. Відомо, що законодавці відхилили його план заощаджень на 44 мільярди євро, який передбачав скасування двох державних свят та заморожування державних витрат.

За інформацією CNN, у понеділок 364 депутати проголосували проти Байру, а 194 підтримали його. Варто зауважити, що результат значно перевищив необхідний поріг у 280 голосів, і це автоматично означає відставку уряду.

Загалом, Байру протримався на посаді лише дев’ять місяців та повторив долю свого попередника Мішеля Барньє, який програв вотум довіри минулого року. Зі свого боку, прем’єр визнавав, що його програма жорстких економічних заходів викликала соціальне невдоволення. Очікується, що Байру подасть Макрону свою відставку у вівторок вранці.

Також видання зазначило, що за словами президента Франції Емманюеля Макрона, нового прем’єр-міністра призначать найближчими днями. Втім, його вибір обмежений через політичний розкол у парламенті, оскільки центристи, ультраправі та ультраліві тепер активно блокують будь-які спроби стабілізувати уряд. Серед можливих кандидатів розглядають міністра збройних сил Себастьяна Лекорню та міністра юстиції Жеральда Дарманена, але кожне з таких призначень може зіткнутися з миттєвою критикою опозиції.

Чим загрожує Франції політична криза

Загалом, політична криза вже позначилася на фінансовому секторі, зокрема дохідність французьких державних облігацій зросла вище, ніж аналогічні показники Іспанії, Португалії та Греції. У матеріалі зазначають, що колись ці країни були в центрі боргової кризи єврозони. Крім того, очікуване зниження суверенного рейтингу Франції може ще більше погіршити економічне становище та ускладнити залучення інвестицій.

Причини кризи частково пов’язані з достроковими виборами, оголошеними Макроном минулого року. Ультраправі та ультраліві зміцнили свої позиції, тоді як центристський блок президента опинився на третьому місці, втративши значну частину впливу. Відтак парламент став більш роздробленим, і будь-яка спроба провести ключові реформи тепер потребує складних компромісів, що практично паралізує роботу уряду.

Наразі соціальна напруга зростає: уже анонсовані загальнонаціональні протести ультралівої опозиції під гаслом "Bloquons tout" ("Давайте заблокуємо все"), а профспілки планують масштабні акції 18 вересня. Громадська довіра до політичного класу значно впала, а соціальні рухи дедалі активніше вимагають змін.

CNN пише, що все це відбувається на тлі загострення глобальних конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Так, політична нестабільність у Франції, як зазначають експерти, створює додаткові ризики для європейської безпеки та економічної стабільності, а також може бути використана зовнішніми гравцями для критики слабкостей ЄС. Окрім цього, новий прем’єр-міністр, ймовірно, успадкує "отруєну чашу" економічних і політичних викликів, а стабілізувати країну в найближчі місяці буде надзвичайно складно.

Також Фокус писав, що французьким лікарням наказано готуватися до неминучої війни в Європі, оскільки Німеччина заявила про готовність до військових навчань Росії. Згідно з документами, отриманими деякими французькими виданнями, міністерство охорони здоров'я Франції доручило органам охорони здоров'я по всій країні підготуватися до можливого "великого зіткнення" до березня 2026 року.

Окрім цього повідомлялося, що Франція розробляє нову ядерну ракету M51 за проєктом SNLE 3G для стратегічних підводних човнів. Зокрема, її планують розмістити на борту одного з атомних підводних човнів на військових навчаннях.