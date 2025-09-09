Египет обвиняет Эфиопию в водяном терроризме и готовится к засухе: что стало причиной (видео)

Эфиопия официально открыла крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию на притоке Нила. Этот проект обеспечит электроэнергией миллионы эфиопов, одновременно углубив разногласия с расположенным ниже по течению Египтом.

Эфиопия, вторая по численности населения страна континента с более чем 120 миллионами человек, рассматривает Великую Эфиопскую плотину Возрождения стоимостью 5 миллиардов долларов на притоке реки Нил как центральный элемент своих экономических амбиций. Но Египет всерьез обеспокоен, что эфиопский проект приведет к засухе, пишет Reuters.

Эфиопия запустила самую огромную плотину в Африке

Мощность плотины постепенно увеличивалась с момента запуска первой турбины в 2022 году, достигнув максимальной мощности в 5150 МВт 9 сентября. Это ставит ее в двадцатку крупнейших гидроэлектростанций мира — примерно в четверть мощности китайской плотины "Три ущелья".

Под куполом гигантского эфиопского флага премьер-министр Абий Ахмед позже обратился к толпе из десятков высокопоставленных лиц, включая президентов Сомали, Джибути и Кении.

"Нашим суданским и египетским братьям: Эфиопия построила плотину ради процветания, электрификации всего региона и изменения истории чернокожего населения. Это ни в коем случае не для того, чтобы навредить своим братьям", — сказал Абий.

Абий заявил, что Эфиопия будет использовать эту энергию для улучшения доступа эфиопов к электричеству и экспорта излишков электроэнергии в регион.

Водохранилище плотины также затопило территорию, превышающую территорию Лондона, что, по словам правительства, обеспечит стабильное водоснабжение для орошения ниже по течению, а также ограничит наводнения и засухи.

Однако соседи Эфиопии, расположенные ниже по течению Нила не восторге.

Египет, построивший собственную Асуанскую плотину на Ниле в 1960-х годах, опасается, что ГЭРБ может ограничить водоснабжение страны в периоды засухи и привести к строительству других плотин выше по течению.

С самого начала страна решительно выступала против строительства плотины, утверждая, что она нарушает водные договоры, заключенные еще в эпоху британского колониализма, и представляет угрозу существованию страны.

Египет, население которого составляет около 108 миллионов человек, получает около 90% пресной воды из Нила.

Египет продолжит внимательно следить за развитием событий на Голубом Ниле и "воспользуется своим правом принимать все необходимые меры для защиты и охраны интересов египетского народа", заявил официальный представитель МИД Египта Тамим Халлаф.

Позиция Каира получила поддержку президента США Дональда Трампа во время его первого срока. Трамп заявил, что ситуация опасна и что Каир может в итоге "взорвать эту плотину".

Хотя Египет воздерживался от прямых репрессий против Эфиопии, в последние годы он сблизился с соперниками Аддис-Абебы на Африканском Роге, в частности с Эритреей.

В 2020 году Эфиопия начала поэтапное заполнение водохранилища, утверждая, что плотина не нанесет существенного вреда странам, расположенным ниже по течению.

Независимые исследования показывают, что до сих пор не было зафиксировано никаких серьезных нарушений стока ниже по течению — отчасти благодаря благоприятному количеству осадков и осторожному наполнению водохранилища во время влажных сезонов в течение пятилетнего периода.

