Єгипет звинувачує Ефіопію у водяному тероризмі та готується до посухи: що стало причиною (відео)

Ефіопія офіційно відкрила найбільшу в Африці гідроелектростанцію на притоці Нілу. Цей проєкт забезпечить електроенергією мільйони ефіопів, одночасно поглибивши розбіжності з розташованим нижче за течією Єгиптом.

Ефіопія, друга за чисельністю населення країна континенту з більш ніж 120 мільйонами людей, розглядає Велику Ефіопську греблю Відродження вартістю 5 мільярдів доларів на притоці річки Ніл як центральний елемент своїх економічних амбіцій. Але Єгипет всерйоз стурбований, що ефіопський проєкт призведе до посухи, пише Reuters.

Потужність греблі поступово збільшувалася з моменту запуску першої турбіни 2022 року, досягнувши максимальної потужності в 5150 МВт 9 вересня. Це ставить її у двадцятку найбільших гідроелектростанцій світу — приблизно в чверть потужності китайської греблі "Три ущелини".

Під куполом гігантського ефіопського прапора прем'єр-міністр Абій Ахмед пізніше звернувся до натовпу з десятків високопоставлених осіб, включно з президентами Сомалі, Джибуті та Кенії.

"Нашим суданським і єгипетським братам: Ефіопія побудувала греблю заради процвітання, електрифікації всього регіону і зміни історії чорношкірого населення. Це в жодному разі не для того, щоб нашкодити своїм братам", — сказав Абій.

Абій заявив, що Ефіопія буде використовувати цю енергію для поліпшення доступу ефіопів до електрики та експорту надлишків електроенергії в регіон.

Водосховище греблі також затопило територію, що перевищує територію Лондона, що, за словами уряду, забезпечить стабільне водопостачання для зрошення нижче за течією, а також обмежить повені та посухи.

Однак сусіди Ефіопії, розташовані нижче за течією Нілу, не в захваті.

Єгипет, який побудував власну Асуанську греблю на Нілі в 1960-х роках, побоюється, що ГЕРБ може обмежити водопостачання країни в періоди посухи і призвести до будівництва інших гребель вище за течією.

Від самого початку країна рішуче виступала проти будівництва греблі, стверджуючи, що вона порушує водні договори, укладені ще в епоху британського колоніалізму, і становить загрозу існуванню країни.

Єгипет, населення якого становить близько 108 мільйонів осіб, отримує близько 90% прісної води з Нілу.

Єгипет продовжить уважно стежити за розвитком подій на Блакитному Нілі і "скористається своїм правом вживати всіх необхідних заходів для захисту й охорони інтересів єгипетського народу", заявив офіційний представник МЗС Єгипту Тамім Халлаф.

Позиція Каїра отримала підтримку президента США Дональда Трампа під час його першого терміну. Трамп заявив, що ситуація небезпечна і що Каїр може зрештою "підірвати цю греблю".

Хоча Єгипет утримувався від прямих репресій проти Ефіопії, останніми роками він зблизився з суперниками Аддіс-Абеби на Африканському Розі, зокрема з Еритреєю.

У 2020 році Ефіопія почала поетапне заповнення водосховища, стверджуючи, що гребля не завдасть істотної шкоди країнам, розташованим нижче за течією.

Незалежні дослідження показують, що досі не було зафіксовано жодних серйозних порушень стоку нижче за течією — почасти завдяки сприятливій кількості опадів і обережному наповненню водосховища під час вологих сезонів протягом п'ятирічного періоду.

