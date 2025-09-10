Больше не Илон Маск: стало известно, кто стал самым богатым человеком в мире

Глава компании Oracle Ларри Эллисон признан самым богатым человеком в мире, а основатель Tesla Илон Маск, который почти год удерживал этот титул, теперь лишь второй.

Состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов после того, как его компания опубликовала впечатляющие квартальные результаты и заявила о дальнейшем росте, пишет Bloomberg. Таким образом состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов — против 385 миллиардов долларов Маска. Как отмечает издание, феномен Эллисона — это самый большой однодневный рост, когда-либо зарегистрированный индексом Bloomberg.

81-летний Эллисон является соучредителем компании Oracle, а сейчас — и председателем ее правления, и главным техническим директором. В компанию он и вкладывает большую часть своего состояния. Кстати, Oracle является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения.

Акции Oracle, которые и так уже выросли на 45% в этом году к закрытию торгов накануне, взлетели утром на 41%. А вот акции Tesla Inc., наоборот, в этом году упали на 13%.

Издание напоминает, что Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году. Затем его стали опережать Джефф Безос из Amazon.com Inc. и Бернар Арно из LVMH. В прошлом году Маск вернул себе статус самого богатого в мире человека и удерживал его более 300 дней.

Ранее стало известно, что 500 самых богатых людей мира потеряли вместе $208 млрд из-за пошлин Трампа. Среди тех, кто понес наибольшие убытки, тогда были как раз Джефф Безос и Илон Маск.

Также сообщалось, что Tesla готова заплатить Маску $1 трлн за реализацию амбициозного плана, и благодаря этому он может стать первым в мире триллионером.