Миллион роботов и миллион роботакси: Tesla готова заплатить Маску $1 трлн за реализацию плана

Илон Маск имеет шанс стать первым в мире триллионером. Это произойдет, если акционеры Tesla поддержат новый пакет вознаграждения, предложенный советом директоров компании.

Как сообщает The Verge, сумма компенсации может достичь $1 трлн (более 40 трлн грн). Для этого руководитель Tesla должен достичь ряда стратегических показателей. Среди них — запуск в производство 1 миллиона беспилотных такси и 1 миллиона гуманоидных роботов Optimus, а также рост рыночной капитализации компании на несколько триллионов долларов.

Новый пакет основывается на промежуточной компенсации в размере $29 млрд (1,1 трлн грн), о которой объявили в прошлом месяце. Общая стоимость сделки оценивается в $975 млрд (более 38 трлн грн), и она предоставит Маску больше контроля над Tesla — именно этого он требовал для реализации своих амбиций в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Совет директоров обратился к акционерам с просьбой утвердить новую программу. Председатель правления компании Робин Денхолм в письме подчеркнула: "Мы считаем, что уникальное видение Илона является жизненно важным для преодоления этого критического момента перегиба. Мы также признаем сложный характер этого начинания и, как следствие, важность лидера, который не только желает и способен, но и стремится ответить на этот вызов".

Условия предусматривают, что Маск должен оставаться на посту генерального директора не менее семи лет (или до десяти, чтобы получить полную сумму). За это время он должен обеспечить серийное производство миллиона роботакси и миллиона роботов Optimus, параллельно повысив капитализацию Tesla настолько, чтобы создать для акционеров "почти $7,5 трлн стоимости" (более 290 трлн грн).

Однако новый пакет обсуждается на фоне сложной ситуации для компании. Продажи электромобилей Tesla сократились из-за конкуренции со стороны Китая, а политические высказывания Маска ударили по имиджу бренда. Недавний запуск сервиса роботакси в Остине, штат Техас, не оправдал прогнозов, а единственный новый продукт с 2020 года — Cybertruck — получил противоречивые отзывы.

Маск остается крупнейшим акционером Tesla с долей в 13%.

