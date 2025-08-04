Китай объявил "космическую войну" Starlink: Пекин готовится противостоять спутникам Маска

Китай считает спутниковую сеть Starlink стратегической угрозой и готовится к «космической войне». Военные и ученые КНР всерьез занялись разработкой мер против американской спутниковой сети, которую в Пекине рассматривают как ключевой элемент будущей военной инфраструктуры США.

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В научных журналах Китая за последние два года опубликованы десятки статей, в которых описываются методы обнаружения и нейтрализации спутников Илона Маска — от физического уничтожения до киберсаботажа. Об этом говорится в материале Associated Press.

Среди предлагаемых решений — использование скрытных подводных лодок с лазерным оружием для атак на спутники, создание ударных спутников с ионными двигателями, способных перехватывать или выводить из строя аппараты Starlink, а также саботаж поставок компонентов для этой системы.

Причиной беспокойства Пекина стало стремительное расширение сети Starlink, которая к настоящему моменту охватывает более 140 стран и доказала свою эффективность на поле боя, в частности в Украине. Спутники обеспечивают высокоскоростную связь даже в условиях боевых действий, включая управление дронами и передачу данных. В этой связи китайские военные открыто заявляют, что Starlink усиливает военное превосходство США в космосе, киберпространстве и даже ядерной сфере.

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Без Starlink в Херсоне и Крыму: какую альтернативу могут использовать ВСУ, — эксперт

В научных публикациях китайских военных исследовательских институтов подчеркивается, что Starlink может обеспечивать круглосуточное покрытие над Пекином и Тайванем, однако в ней есть слабые места — это открывает пространство для атак на компоненты системы через уязвимые звенья.

Параллельно Китай продолжает реализацию собственной спутниковой сети Guowang, которая к августу 2025 года насчитывает уже 60 из 13 000 запланированных аппаратов. Еще 90 спутников запустила компания Qianfan, также претендующая на глобальный рынок.

Starlink и ВСУ

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину российские атаки системно разрушали традиционную инфраструктуру связи. По обращению украинского правительства и личной инициативе Илона Маска, компания SpaceX активировала сеть Starlink, а уже в марте 2022‑го она начала использоваться для связи в Вооруженных силах Украины.

Начиная с обороны "Азовстали" и далее на всех участках фронта, Starlink работал как "основа связи", обеспечивая передачу данных и видео с фронта даже в условиях разрушенной мобильной сети и перебоев в электроснабжении.

Терминал спутниковой связи Starlink Фото: Telegram

Особенно важна была роль Starlink в связке с артиллерией и FPV-дронами. Украинские разведывательные подразделения интегрировали видео‑канал дрона с системами корректировки огня — терминалы позволяли передавать изображение в реальном времени.

Таким образом, Starlink стал не только техническим средством связи, но и стратегической инфраструктурой. Он связал беспилотные разведывательные группы, артиллерийские комендатуры и штабные сети в единую систему быстрого реагирования.

Напомним, в ночь на 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink. Пользователи по всему миру потеряли доступ к сети, а в Украине о проблемах сообщили и военные.

Как отметил эксперт по космической деятельности Андрей Колесник, в случае сбоев в работе Starlink в Европе есть минимум две альтернативные системы, поэтому коллапса для ВСУ не будет. Кроме того, начинают работать мультитерминалы, которые уберегут от повторения инцидентов с отключениями в Крыму и в Херсонской области.