Без Starlink в Херсоне и Крыму: какую альтернативу могут использовать ВСУ, — эксперт

Вооруженные силы Украины могут справиться со сбоем Starlink, поскольку в Европе есть минимум две альтернативные системы. Кроме того, начинают работать мультитерминалы, которые уберегут от повторения инцидентов с отключениями в Крыму и в Херсонской области.

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Компания Starlink в течение двух часов сумела исправить сбой, который произошел на 7 тысячах спутников, отметил эксперт по космической деятельности, экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник в интервью "Украинскому радио". По его мнению, если произойдет еще один такой случай, а ВСУ подготовятся, то коллапса не будет. Впрочем альтернативные системы имеют определенные проблемы, прозвучало в эфире.

Колесник пояснил, что вместо спутников предпринимателя Илона Маска есть возможность привлечь системы OneWeb и Intelsat. По его словам, они дополняют возможности Starlink, но все же не могут его полностью заменить.

"Starlink предоставляет на сегодня наибольшую скорость, наибольшее наименьшее время отзыва. И таким образом можно говорить, что они могут только дополнять работу системы Starlink, но полностью заменить на них невозможно", — подчеркнул эксперт по космической деятельности.

По словам Колесника, на поле боя уже появились альтернативные терминалы, но их слишком мало: есть сотни единиц, тогда как терминалов Маска — около 50 тыс. При этом есть компании со спутниками сразу на трех уровнях — это "гибридные архитектурные спутниковые системы". Спутники размещены на высоте 36 тыс. км (геостационарная орбита), на 20 тыс. км (средняя орбита) и 500-1000 км (орбита Starlink). Таким образом можно использовать сразу несколько видов спутниковой связи с помощью специальных мультитерминалов. Особенность мультитерминалов — возможность переключаться между различными спутниками в зависимости от потребностей и имеющихся проблем, пояснил он.

"В течение ближайшего года [мультитерминалы] уже заработают и дадут возможность вообще не быть зависимым от какой-то одной системы, а быстрое переключение между другими системами будет для тех терминалов главной задачей", — подытожил Колесник.

Сбой Starlink — детали

Отметим, 24 июля командующий Сил беспилотных систем Робер "Мадьяр" Бровди сообщил о сбое Starlink на фронте в Украине. Тогда пресс-служба компании подтвердила, что возникли проблемы с 7 тыс. спутников. Через 2,5 часа вице-президент компании Майкл Николс сообщил, что систему восстановили, а причина проблем — "сбой ключевых внутренних программных служб".

Военный и эксперт по радиотехнике Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал, что произошло на фронте во время сбоя Starlink. По его словам, часть командиров подготовилась к такому сценарию и подразделения не потеряли боеспособность. Подобные ситуации показывают, что следует заранее готовить альтернативные каналы связи, чтобы "не молиться на Starlink".

Напоминаем, Фокус собрал информацию о сбое Starlink и опросил экспертов, какие последствия этой проблемы и как их преодолеть.