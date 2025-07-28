Без Starlink в Херсоні та Криму: яку альтернативу можуть використати ЗСУ, — експерт

Збройні сили України можуть впоратись зі збоєм Starlink, оскільки у Європі є мінімум дві альтернативні системи. Крім того, починають працювати мультитермінали, які розв'яжуть вбережуть від повторення інцидентів з відключеннями в Криму та в Херсонській області.

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Компанія Starlink протягом двох годин зуміла виправити збій, який стався на 7 тисячах супутників, зауважив експерт із космічної діяльності, ексрадник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник в інтерв'ю "Українському радіо". На його думку, якщо станеться ще один такий випадок, а ЗСУ підготуються, то колапсу не буде. Втім альтернативні системи мають певні проблеми, пролунало в ефірі.

Колесник пояснив, що замість супутників підприємця Ілона Маска є можливість залучити системи OneWeb та Intelsat. З його слів, вони доповняють можливості Starlink, але все ж не можуть його повністю замінити.

"Starlink надає на сьогодні найбільшу швидкість, найбільший найменший час відклику. І таким чином можна говорити, що вони можуть тільки доповнювати роботу системи Starlink, але повністю замінити на них неможливо", — наголосив експерт з космічної діяльності.

Зі слів Колесника, на полі бою вже з'явились альтернативні термінали, але їх надто мало: є сотні одиниць, тоді як терміналів Маска — близько 50 тис. При цьому є компанії з супутниками відразу на трьох рівнях — це "гібридні архітектурні супутникові системи". Супутники розміщені на висоті 36 тис. км (геостаціонарна орбіта), на 20 тис. км (середня орбіта) та 500-1000 км (орбіта Starlink). Таким чином можна використовувати відразу кілька видів супутникового зв'язку за допомогою спеціальних мультитерміналів. Особливість мультитерміналів — можливість перемикатись між різними супутниками залежно від потреб та наявних проблем, пояснив він.

"Протягом найближчого року [мультитермінали] вже запрацюють і дадуть можливість взагалі не бути залежним від якоїсь одної системи, а швидке перемикання між іншими системами буде для тих терміналів головною задачею", — підсумував Колесник.

Збій Starlink — деталі

Зазначимо, 24 липня командувач Сил безпілотних систем Робер "Мадяр" Бровді повідомив про збій Starlink на фронті в Україні. Тоді з пресслужба компанії підтвердила, що виникли проблеми з 7 тис. супутників. Через 2,5 години віцепрезидент компанії Майкл Ніколс повідомив, що систему відновили, а причина проблем — "збій ключових внутрішніх програмних служб".

Військовий та експерт з радіотехніки Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів, що відбулось на фронті під час збою Starlink. З його слів, частина командирів підготувалась до такого сценарію і підрозділи не втратили боєздатність. Подібні ситуації показують, що слід заздалегідь готувати альтернативні канали зв'язку, що б "не молитись на Starlink".

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про збій Starlink та опитав експертів, які наслідки цієї проблеми та як їх подолати.