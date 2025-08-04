Китай оголосив "космічну війну" Starlink: Пекін готується протистояти супутникам Маска

Китай вважає супутникову мережу Starlink стратегічною загрозою і готується до "космічної війни". Військові та вчені КНР серйозно зайнялися розробкою заходів проти американської супутникової мережі, яку в Пекіні розглядають як ключовий елемент майбутньої військової інфраструктури США.

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У наукових журналах Китаю за останні два роки опубліковано десятки статей, у яких описуються методи виявлення і нейтралізації супутників Ілона Маска — від фізичного знищення до кіберсаботажу. Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

Серед пропонованих рішень — використання потайних підводних човнів із лазерною зброєю для атак на супутники, створення ударних супутників з іонними двигунами, здатних перехоплювати або виводити з ладу апарати Starlink, а також саботаж поставок компонентів для цієї системи.

Причиною занепокоєння Пекіна стало стрімке розширення мережі Starlink, яка до теперішнього моменту охоплює понад 140 країн і довела свою ефективність на полі бою, зокрема в Україні. Супутники забезпечують високошвидкісний зв'язок навіть в умовах бойових дій, включно з управлінням дронами і передачею даних. У зв'язку з цим китайські військові відкрито заявляють, що Starlink посилює військову перевагу США в космосі, кіберпросторі і навіть ядерній сфері.

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Без Starlink в Херсоні та Криму: яку альтернативу можуть використати ЗСУ, — експерт

У наукових публікаціях китайських військових дослідницьких інститутів підкреслюється, що Starlink може забезпечувати цілодобове покриття над Пекіном і Тайванем, проте в ній є слабкі місця — це відкриває простір для атак на компоненти системи через уразливі ланки.

Паралельно Китай продовжує реалізацію власної супутникової мережі Guowang, яка до серпня 2025 року налічує вже 60 із 13 000 запланованих апаратів. Ще 90 супутників запустила компанія Qianfan, яка також претендує на глобальний ринок.

Starlink і ЗСУ

Від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну російські атаки системно руйнували традиційну інфраструктуру зв'язку. За зверненням українського уряду та особистою ініціативою Ілона Маска, компанія SpaceX активувала мережу Starlink, а вже в березні 2022-го її почали використовувати для зв'язку у Збройних силах України.

Починаючи з оборони "Азовсталі" і далі на всіх ділянках фронту, Starlink працював як "основа зв'язку", забезпечуючи передачу даних і відео з фронту навіть за умов зруйнованої мобільної мережі та перебоїв в електропостачанні.

Термінал супутникового зв'язку Starlink Фото: Telegram

Особливо важливою була роль Starlink у зв'язці з артилерією і FPV-дронами. Українські розвідувальні підрозділи інтегрували відеоканал дрона із системами коригування вогню — термінали давали змогу передавати зображення в реальному часі.

Таким чином, Starlink став не тільки технічним засобом зв'язку, а й стратегічною інфраструктурою. Він зв'язав безпілотні розвідувальні групи, артилерійські комендатури та штабні мережі в єдину систему швидкого реагування.

Нагадаємо, в ніч на 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink. Користувачі по всьому світу втратили доступ до мережі, а в Україні про проблеми повідомили і військові.

Як зазначив експерт із космічної діяльності Андрій Колесник, у разі збоїв у роботі Starlink у Європі є щонайменше дві альтернативні системи, тому колапсу для ЗСУ не буде. Крім того, починають працювати мультитермінали, які вбережуть від повторення інцидентів з відключеннями в Криму і в Херсонській області.