Мільйон роботів і мільйон роботаксі: Tesla готова заплатити Маску $1 трлн за реалізацію плану

Ілон Маск має шанс стати першим у світі трильйонером. Це станеться, якщо акціонери Tesla підтримають новий пакет винагороди, запропонований радою директорів компанії.

Як повідомляє The Verge, сума компенсації може сягнути $1 трлн (понад 40 трлн грн). Для цього керівник Tesla повинен досягти низки стратегічних показників. Серед них — запуск у виробництво 1 мільйона безпілотних таксі та 1 мільйона гуманоїдних роботів Optimus, а також зростання ринкової капіталізації компанії на кілька трильйонів доларів.

Новий пакет ґрунтується на проміжній компенсації у розмірі $29 млрд (1,1 трлн грн), про яку оголосили минулого місяця. Загальна вартість угоди оцінюється у $975 млрд (понад 38 трлн грн), і вона надасть Маску більше контролю над Tesla — саме цього він вимагав для реалізації своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Рада директорів звернулася до акціонерів із проханням затвердити нову програму. Голова правління компанії Робін Денхолм у листі підкреслила: "Ми вважаємо, що унікальне бачення Ілона є життєво важливим для подолання цього критичного моменту перегину. Ми також визнаємо складний характер цього починання і, як наслідок, важливість лідера, який не лише бажає та здібний, але й прагне відповісти на цей виклик".

Умови передбачають, що Маск має залишатися на посаді генерального директора щонайменше сім років (або до десяти, щоб отримати повну суму). За цей час він повинен забезпечити серійне виробництво мільйона роботаксі та мільйона роботів Optimus, паралельно підвищивши капіталізацію Tesla настільки, щоб створити для акціонерів "майже $7,5 трлн вартості" (понад 290 трлн грн).

Проте новий пакет обговорюється на тлі складної ситуації для компанії. Продажі електромобілів Tesla скоротилися через конкуренцію з боку Китаю, а політичні висловлювання Маска вдарили по іміджу бренду. Нещодавній запуск сервісу роботаксі в Остіні, штат Техас, не виправдав прогнозів, а єдиний новий продукт із 2020 року — Cybertruck — отримав суперечливі відгуки.

Маск залишається найбільшим акціонером Tesla з часткою у 13%.

