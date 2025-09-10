Більше не Ілон Маск: стало відомо, хто став найбагатшою людиною у світі

Очільник компанії Oracle Ларрі Еллісон визнаний найбагатшою людиною у світі, а засновник Tesla Ілон Маск, який майже рік утримував цей титул, тепер лише другий.

Статки Еллісона зросли на 101 мільярд доларів після того, як його компанія опублікувала вражаючі квартальні результати та заявила про подальше зростання, пише Bloomberg. Таким чином статки Еллісона сягнули 393 мільярдів доларів – проти 385 мільярдів доларів Маска. Як зауважує видання, феномен Еллісона – це найбільше одноденне зростання, коли-небудь зареєстроване індексом Bloomberg.

81-річний Еллісон є співзасновником компанії Oracle, а зараз – і головою її правління, і головним технічним директором. У компанію він і вкладає більшу частину своїх статків. До речі, Oracle є одним із найбільших розробників програмного забезпечення.

Акції Oracle, які й так вже зросли на 45% цього року до закриття торгів напередодні, злетіли зранку на 41%. А ось акції Tesla Inc., навпаки, цього року впали на 13%.

Видання нагадує, що Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі у 2021 році. Потім його стали випереджати Джеф Безос з Amazon.com Inc. та Бернар Арно з LVMH. Минулого року Маск повернув собі статус найбагатшої у світі людини та утримував його понад 300 днів.

Раніше стало відомо, що 500 найбагатших людей світу втратили разом $208 млрд через мита Трампа. Серед тих, хто зазнав найбільших збитків, тоді були якраз Джеф Безос та Ілон Маск.

Також повідомлялося, що Tesla готова заплатити Маску $1 трлн за реалізацію амбітного плану, і завдяки цьому він може стати першим у світі трильйонером.