Управляет Россией из трех одинаковых бункеров: СМИ раскрыли секреты правления Путина

Президент России Владимир Путин управляет страной из трех абсолютно одинаковых кабинетов без окон, которые расположены в разных регионах. Более того, каждый из них построен и оборудован по одинаковым спецификациям, и это делает невозможным определение точного местонахождения президента.

По данным издания The Times, конференц-залы были возведены специально на заказ и повторяют друг друга во всех деталях, включая расположение мебели и президентский держатель для карандашей с гравировкой двуглавого орла на лакированном деревянном столе. Ни одна мелочь в помещениях не выдает реального места пребывания Путина.

Президент почти не пользуется мобильным телефоном и редко выходит в интернет. Он проводит встречи через плоский монитор на подставке на колесах, а чиновники часто не знают, из какого из 11 часовых поясов страны происходит связь. Чтобы имитировать присутствие в разных городах, его штаб использует пустые кортежи в аэропорты и самолеты-приманки.

"Человек, который правил Россией почти четверть века, отказывался пользоваться мобильным телефоном и редко пользовался интернетом. Вместо этого он проводил встречи через свет плоского монитора, расположенного на подставке, завернутой на колесах. Мрачные чиновники, мерцающие на экране, многие из которых провели десятилетия в его тесном обществе, часто не знали, из какого из 11 часовых поясов страны звонит их главнокомандующий", — говорится в материале.

Из этих бункеров Путин проводит совещания, отдает приказы военным и координирует работу правительства. Для обеспечения безопасной связи инженеры Управления президентской связи перевозят оборудование по всей России и поддерживают систему "Специальной связи" для шифрования звонков и видеоконференций. Кроме этого, компьютеры в кабинетах остаются изолированными или вовсе отключенными от Интернета.

"Некоторые инженеры нервно шутили об "информационном коконе", в котором действовал президент", — пишет The Times.

