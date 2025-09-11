Керує Росією з трьох однакових бункерів: ЗМІ розкрили секрети правління Путіна

Президент Росії Володимир Путін управляє країною з трьох абсолютно однакових кабінетів без вікон, які розташовані у різних регіонах. Ба більше, кожен із них побудований і обладнаний за однаковими специфікаціями, і це унеможливлює визначення точного місцезнаходження президента.

За даними видання The Times, конференц-зали були зведені спеціально на замовлення та повторюють одне одного у всіх деталях, включно з розташуванням меблів та президентським тримачем для олівців із гравіюванням двоголового орла на лакованому дерев’яному столі. Жодна дрібниця в приміщеннях не видає реального місця перебування Путіна.

Президент майже не користується мобільним телефоном і рідко виходить в інтернет. Він проводить зустрічі через плоский монітор на підставці на колесах, а чиновники часто не знають, з якого з 11 часових поясів країни відбувається зв’язок. Щоб імітувати присутність у різних містах, його штаб використовує порожні кортежі до аеропортів та літаки-приманки.

"Людина, яка правила Росією майже чверть століття, відмовлялася користуватися мобільним телефоном і рідко користувалася інтернетом. Натомість він проводив зустрічі через світло плоского монітора, розташованого на підставці, загорнутій на колесах. Похмурі чиновники, що мерехтіли на екрані, багато з яких провели десятиліття в його тісному товаристві, часто не знали, з якого з 11 часових поясів країни телефонує їхній головнокомандувач", — йдеться у матеріалі.

З цих бункерів Путін проводить наради, віддає накази військовим і координує роботу уряду. Для гарантування безпечного зв’язку інженери Управління президентського зв’язку перевозять обладнання по всій Росії та підтримують систему "Спеціального зв’язку" для шифрування дзвінків і відеоконференцій. Окрім цього, комп’ютери у кабінетах залишаються ізольованими або зовсім відключеними від інтернету.

"Деякі інженери нервово жартували про "інформаційний кокон", у якому діяв президент", — пише The Times.

Окрім цього, нещодавно в ніч на 9 серпня російське Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. Напередодні президент РФ Володимир Путін брав участь по відеозв’язку в позачерговій зустрічі БРІКС саме з цього міста, тож він міг перебувати там під час обстрілу.