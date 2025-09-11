Армия России — банкрот: в РФ закрывают одноименную сеть магазинов

Оказалось, что все 35 магазинов "Армии России" будут закрыты. Брендом управлял "Военторг", чей договор с Минобороны РФ закончился весной 2025 года.

Сотрудников "Армии России" уволят, а остатки товаров распродадут. Флагманский магазин напротив посольства США в Москве уже снял вывеску, сообщает российский Telegram-канал Mash

Магазины работали в Москве, Петербурге, Калининграде, Энгельсе и других городах. С бывшего флагманского магазина напротив посольства США на Новинском бульваре уже сняли вывеску.

Брендом "Армия России" управляло АО "Военторг", у которого в марте года закончился лицензионный договор с Минобороны РФ. В прошлом году был арестован бывший глава "Военторга" Владимир Павлов по делу о мошенничестве с оборонными контрактами на 400 млн рублей. По данным следствия, Павлов вступил в преступный сговор с бизнесменом Тимуром Исаковым в 2019 году. Целью махинации было хищение средств Минобороны, выделенных на закупку армейских несессеров — предметов личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, бритва, расческа, полотенце, гели, лосьоны). На них военное ведомство России выделило около 1,2 млрд руб.

Магазины "Армии России" закрывают Фото: ТАСС

Сами фигуранты дела все отрицали, а адвокаты Павлова предоставили в суде его многочисленные награды, включая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Почета. Также судье показали почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также сведения о том, что "обвиняемый является участником боевых действий".

Владимир Павлов в зале суда Фото: КоммерсантЪ

Тимур Исаков оказался отцом пятерых детей и тоже обладателем ведомственных наград: медали "Генерал армии Хрулев", памятной медали в честь 100-летия военной торговли, а также наград за вклад в организацию матобеспечения Минобороны РФ и "укрепление боевого содружества". Но в итоге они оказались за решеткой.

В сентябре того же года в СИЗО поместили также бывшего управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова по делу о растрате.

При этом в самом военторге "Армия России" заявили, что это все вранье, а флагманский магазин закрывается потому что он был "экономически нецелесообразным".

А в 2024 году также посадили зама министра обороны РФ Тимура Иванова. И теперь у него конфискуют имущества на сумму более 1,2 млрд рублей.