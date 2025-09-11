Армія Росії — банкрут: у РФ закривають однойменну мережу магазинів

Виявилося, що всі 35 магазинів "Армии России" буде закрито. Брендом керував "Военторг", чий договір із Міноборони РФ закінчився навесні 2025 року.

Співробітників "Армии России" звільнять, а залишки товарів розпродадуть. Флагманський магазин навпроти посольства США в Москві вже зняв вивіску, повідомляє російський Telegram-канал Mash

Магазини працювали в Москві, Петербурзі, Калінінграді, Енгельсі та інших містах. З колишнього флагманського магазину навпроти посольства США на Новинському бульварі вже зняли вивіску.

Брендом "Армия России" управляло АТ "Военторг", у якого в березні року закінчився ліцензійний договір із Міноборони РФ. Минулого року заарештували колишнього голову "Военторгу" Володимира Павлова у справі про шахрайство з оборонними контрактами на 400 млн рублів. За даними слідства, Павлов вступив у злочинну змову з бізнесменом Тимуром Ісаковим у 2019 році. Метою махінації було розкрадання коштів Міноборони, виділених на закупівлю армійських несесерів — предметів особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, бритва, гребінець, рушник, гелі, лосьйони). На них військове відомство Росії виділило близько 1,2 млрд руб.

Самі фігуранти справи все заперечували, а адвокати Павлова надали в суді його численні нагороди, включно з орденом "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня та орденом Пошани. Також судді показали почесну грамоту і подяку президента РФ, а також відомості про те, що "обвинувачений є учасником бойових дій".

Тимур Ісаков виявився батьком п'ятьох дітей і теж володарем відомчих нагород: медалі "Генерал армії Хрульов", пам'ятної медалі на честь 100-річчя військової торгівлі, а також нагород за внесок в організацію матзабезпечення Міноборони РФ і "зміцнення бойової співдружності". Але в підсумку вони опинилися за ґратами.

У вересні того ж року в СІЗО помістили також колишнього керівника їдальнями АТ "Военторг-Восток" Рамазана Саїдова у справі про розтрату.

Водночас у самому військторзі "Армия России" заявили, що це все брехня, а флагманський магазин закривають, бо він був "економічно недоцільним".

Нагадаємо, росЗМІ почали писати про проблеми з бензином одразу в десяти регіонах Росії. Щоправда, причиною дефіциту називають проблеми з поставками і велику кількість туристів, а не удари ЗСУ по російських НПЗ.

А 2024 року також посадили заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. І тепер у нього конфіскують майна на суму понад 1,2 млрд рублів.