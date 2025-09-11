Возьмется за госзакупки: в Албании назначили первого в мире министра на искусственном интеллекте

В правительстве Албании будет работать министр, полностью созданный искусственным интеллектом. Ему решили доверить государственные закупки, и это первый такой случай в мире.

Новый министр действительно создан из пикселей и кода, сообщает Politico. Его назвали Диелла, что на албанском языке означает "солнышко".

Единственного члена албанского правительства, который не является человеком, представил премьер-министр Эди Рама на съезде правящей Социалистической партии в Тиране. "Диелла — первый член партии, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом", — отметил Рама.

Также он сообщил, что решения по тендерам, которые поступают из министерств, будут передаваться к Диелле — "слуге государственных закупок", по его выражению. Процесс будет "пошаговым", но Эди Рама уже уверяет, что Албания будет страной, где государственные тендеры "на 100 процентов некоррупционные, и где все государственные средства, проходящие тендерную процедуру, на 100 процентов законны".

С Диеллой уже познакомились и граждане Албании, ведь она работает на платформе e-Albania, позволяющей людям получать цифровой доступ почти ко всем государственным услугам.

У Диеллы даже есть аватар — молодая женщина в традиционной албанской одежде.

