Візьметься за держзакупівлі: в Албанії призначили першого у світі міністра на штучному інтелекті

В уряді Албанії працюватиме міністр, повністю створений штучним інтелектом. Йому вирішили довірити державні закупівлі, і це є першим таким випадком у світі.

Related video

Новий міністр дійсно створений з пікселів і коду, повідомляє Politico. Його назвали Діелла, що албанською мовою означає «сонечко».

Єдиного члена албанського уряду, який не є людиною, представив прем'єр-міністр Еді Рама на з'їзді правлячої Соціалістичної партії в Тирані. «Діелла – перший член партії, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом», – зауважив Рама.

Також він повідомив, що рішення щодо тендерів, які надходять з міністерств, будуть передаватися до Діелли – «слуги державних закупівель», за його висловом. Процес буде «покроковим», але Еді Рама вже запевнює, що Албанія буде країною, де державні тендери «на 100 відсотків некорупційні, і де всі державні кошти, що проходять тендерну процедуру, на 100 відсотків законні».

З Діеллою вже познайомилися і громадяни Албанії, адже вона працює на платформі e-Albania, що дозволяє людям отримувати цифровий доступ майже до всіх державних послуг.

У Діелли навіть є аватар – молода жінка у традиційному албанському одязі.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект витісняє людину. Найбільше від впровадження ШІ страждають працівники початкового рівня у сферах, де машини здатні виконувати завдання швидше і дешевше за людину.

Також стало відомо, що американська студентка облишила навчання через страх, що ШІ знищить людство. Йшлося про колишню студентку Массачусетського технологічного інституту Еліс Блер.