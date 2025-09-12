"Поглощение Беларуси Россией": зачем Лукашенко распространяет этот тезис — объяснение эксперта

Президент Беларуси Александр Лукашенко активно распространяет тезис о возможном поглощении страны Кремлем. По мнению эксперта, таким образом он пытается добиться ослабления санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как сообщил основатель организации "Белый легион" Сергей Бульба в эфире телеканала КИЕВ24, риторика Лукашенко является частью стратегической игры.

"Это не случайно. Еще во время прошлой каденции Трампа они выстраивали взаимопонимание, подбирали к нему подходы", — отметил эксперт.

По его словам, аргумент Лукашенко основывается на том, что чрезмерное санкционное давление якобы заставляет Беларусь оказываться в полной зависимости от России. Именно это стало основанием для частичной отмены ограничений со стороны США.

"В первую очередь, снятие части санкций — это реализация концепции, что они загоняют Беларусь в полную зависимость от Москвы. Далее Лукашенко будет просить снять ограничения с калийных удобрений, чтобы иметь возможность экспортировать их. Он также пытается продать себя как специалиста по Путину и Си Цзиньпину. Для США этот фактор важен, поэтому они идут ему навстречу", — пояснил Бульба.

Сергей Бульба в эфире телеканала КИЕВ24

США планируют вернуться в Минск

Ранее заместитель спецпредставителя президента США по вопросам Украины Джон Коул заявил, что Вашингтон рассматривает возобновление работы своего посольства в Беларуси. Конкретных сроков он не назвал, подчеркнув, что процесс пока находится на этапе переговоров.

Дипломат добавил, что отношения между Минском и Вашингтоном сейчас "хорошие, но не отличные".

Напомним, Соединенные Штаты еще в 2020 году ввели ряд санкций против Беларуси после массовых протестов и репрессий против оппозиции. В то же время Лукашенко пытается балансировать между Москвой и Западом, используя угрозу потери суверенитета как аргумент для диалога с США и ЕС.

Как сообщалось, частичное смягчение ограничений стало возможным после заявлений Минска о готовности к ограниченному сотрудничеству с Вашингтоном и налаживанию контактов в дипломатической сфере.

