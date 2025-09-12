"Поглинання Білорусі Росією": навіщо Лукашенко поширює цю тезу — пояснення експерта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко активно поширює тезу про можливе поглинання країни Кремлем. На думку експерта, таким чином він намагається добитися послаблення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.

Related video

Як повідомив засновник організації "Білий легіон" Сергій Бульба в ефірі телеканалу КИЇВ24, риторика Лукашенка є частиною стратегічної гри.

"Це не випадково. Ще під час минулої каденції Трампа вони вибудовували взаєморозуміння, підбирали до нього підходи", – зазначив експерт.

За його словами, аргумент Лукашенка ґрунтується на тому, що надмірний санкційний тиск нібито змушує Білорусь опинятися у повній залежності від Росії. Саме це стало підставою для часткового скасування обмежень з боку США.

"У першу чергу, зняття частини санкцій — це реалізація концепції, що вони заганяють Білорусь у повну залежність від Москви. Далі Лукашенко проситиме зняти обмеження з калійних добрив, щоб мати можливість експортувати їх. Він також намагається продати себе як спеціаліста по Путіну та Сі Цзіньпіну. Для США цей фактор важливий, тому вони йдуть йому назустріч", – пояснив Бульба.

Сергій Бульба в ефірі телеканалу КИЇВ24

США планують повернутися в Мінськ

Раніше заступник спецпредставника президента США з питань України Джон Коул заявив, що Вашингтон розглядає відновлення роботи свого посольства в Білорусі. Конкретних строків він не назвав, підкресливши, що процес поки що перебуває на етапі переговорів.

Дипломат додав, що відносини між Мінськом і Вашингтоном нині "хороші, але не відмінні".

Нагадаємо, Сполучені Штати ще у 2020 році запровадили низку санкцій проти Білорусі після масових протестів та репресій проти опозиції. Водночас Лукашенко намагається балансувати між Москвою і Заходом, використовуючи загрозу втрати суверенітету як аргумент для діалогу з США та ЄС.

Як повідомлялося, часткове пом’якшення обмежень стало можливим після заяв Мінська про готовність до обмеженої співпраці з Вашингтоном та налагодження контактів у дипломатичній сфері.

Як повідомляв Фокус, нещодавно Трамп частково зняв санкції з Білорусі та написав листа Лукашенку.

Фокус також писав, що білоруське конструкторське бюро випробувало безпілотний вертоліт Sky-Truck з американськими двигунами, які доставили в обхід санкцій.