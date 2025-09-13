Заменили стальной трос: СМИ узнали причины смертельной катастрофы на фуникулере в Лиссабоне

Причиной схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне, в результате чего погибли 16 человек, может быть то, что шесть лет назад стальной трос заменили на другой, но систему крепления оставили неизменной.

Related video

Со временем материал мог ослабнуть в точке крепления из-за нагрева, вибрации и деформации, что и привело к катастрофе, пишет Expresso.

Государственная транспортная компания Carris, которая отвечала за техническое обслуживание, должна была проверить новую систему после замены троса, однако этого не сделала.

Кроме того, ночная инспекция, которую компания якобы провела за 18 часов до аварии, вызывает серьезные сомнения, ведь описанные в отчете работы требовали значительно больше времени, чем было указано.

Предыдущий отчет GPIAAF (Бюро по предупреждению и расследованию авиа- и железнодорожных аварий) подтвердил, что трос ослаб именно в точке крепления к верхней части кабины. Речь идет не об обрыве, а о "пластической деформации".

Окончательные выводы должны обнародовать через 45 дней.

В то же время еще одной причиной этой трагедии стало то, что тормоза фуникулера не сработали. По мнению специалистов, это свидетельствует о "грубых конструктивных ошибках".

Напомним, 3 сентября в столице Португалии — Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов.

Впоследствии выяснилось, что украинец погиб в трагедии на фуникулере в Португалии.