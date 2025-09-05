Мужчина 1971 года рождения: украинец погиб в катастрофе фуникулера в Португалии

Среди многочисленных жертв аварии фуникулера "Глория" в Лиссабоне, которая случилась вечером 3 сентября, — 54-летний гражданин Украины. Количество погибших и пострадавших возросло до 16 и 23 соответственно.

Related video

Посольство Украины в Португалии информировало, что среди погибших в столице Португалии обнаружен мужчина 1971 года рождения, который является гражданином Украины. Об этом вечером 4 сентября сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Родственникам погибшего украинца дипломаты уже сообщили о его смерти.

Пока неизвестно, как мужчина призывного возраста оказался в Португалии, и когда и при каких обстоятельствах выехал за границу — до начала полномасштабного вторжения России в Украину или во время полномасштабных боевых действий.

Авария фуникулера в Лиссабоне: что стало причиной

Вечером 3 сентября в CNN Portugal сообщили, что в столице Португалии случилась трагедия: вагон фуникулера "Глория", открытого еще в 1885 году, сошел с рельсов и вызвал масштабную аварию посреди города. Сначала СМИ информировали о 15 погибших и 18 пострадавших в результате аварии.

По обновленным данным CNN Portugal, количество жертв возросло до 16 человек, еще 23 человека получили ранения в результате трагедии. В СМИ также сообщили, что 11 из 16 погибших из-за аварии являются иностранными гражданами из разных стран, в частности Франции, Германии, Канады и др. Гражданство всех жертв на момент публикации продолжают выяснять.

Аварию фуникулера в Лиссабоне мог вызвать обрыв или ослабление тягового троса, пишут медиа.

Напомним, 30 августа издание OBOZ.UA сообщило, что в Италии во время езды на электросамокате погибла 63-летняя украинка.

Также 22 августа медиа информировали, что в Италии погиб шестилетний украинец: мальчик после аварии умер в больнице.