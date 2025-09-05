Чоловік 1971 року народження: українець загинув у катастрофі фунікулера в Португалії

Серед численних жертв аварії фунікулера "Глорія" у Лісабоні, яка трапилася увечері 3 вересня, — 54-річний громадянин України. Кількість загиблих та постраждалих зросла до 16 та 23 відповідно.

Посольство України в Португалії інформувало, що серед загиблих у столиці Португалії виявлено чоловіка 1971 року народження, який є громадянином України. Про це увечері 4 вересня повідомило "Радіо Свобода" з посиланням за Міністерство закордонних справ України.

"За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження", — розповіли у відомстві.

Родичам загиблого українця дипломати вже повідомили про його смерть.

Наразі невідомо, як чоловік призовного віку опинився у Португалії, та коли й за яких обставин виїхав за кордон — до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи під час повномасштабних бойових дій.

Аварія фунікулера в Лісабоні: що стало причиною

Увечері 3 вересня у CNN Portugal повідомили, що у столиці Португалії трапилася трагедія: вагон фунікулера "Глорія", відкритого ще 1885 року, зійшов з рейок та спричинив масштабну аварію посеред міста. Спершу ЗМІ інформували про 15 загиблих та 18 постраждалих внаслідок аварії.

За оновленими даними CNN Portugal, кількість жертв зросла до 16 осіб, ще 23 людей зазнали поранень внаслідок трагедії. У ЗМІ також повідомили, що 11 з 16 загиблих через аварію є іноземними громадянами з різних країн, зокрема Франції, Німеччини, Канади тощо. Громадянство всіх жертв на момент публікації продовжують з'ясовувати.

Аварію фунікулера у Лісабоні міг спричинити обрив або ослаблення тягового троса, пишуть медіа.

