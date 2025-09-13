Замінили сталевий трос: ЗМІ дізнались причини смертельної катастрофи на фунікулері в Лісабоні

Причиною сходження з рейок фунікулера "Глорія" у Лісабоні, внаслідок чого загинули 16 людей, може бути те, що шість років тому сталевий трос замінили на інший, але систему кріплення залишили незмінною.

З часом матеріал міг ослабнути у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію, що й призвело до катастрофи, пише Expresso.

Державна транспортна компанія Carris, яка відповідала за технічне обслуговування, мала перевірити нову систему після заміни троса, однак цього не зробила.

Крім того, нічна інспекція, яку компанія нібито провела за 18 годин до аварії, викликає серйозні сумніви, адже описані у звіті роботи потребували значно більше часу, ніж було зазначено.

Попередній звіт GPIAAF (Бюро з попередження та розслідування авіа- й залізничних аварій) підтвердив, що трос ослаб саме у точці кріплення до верхньої частини кабіни. Йдеться не про обрив, а про "пластичну деформацію".

Остаточні висновки мають оприлюднити через 45 днів.

Водночас ще однією причиною цієї трагедії стало те, що гальма фунікулера не спрацювали. На думку фахівців, це свідчить про "грубі конструктивні помилки".

Нагадаємо, 3 вересня в столиці Португалії — Лісабоні фунікулер зійшов з рейок.

Згодом з'ясувалось, що українець загинув у трагедії на фунікулері в Португалії.