Новое мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку: жителей предупредили об угрозе цунами (видео)

Вблизи российского полуострова Камчатка произошло новое землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Специалисты предупреждают об угрозе цунами в прибрежных районах полуострова, а также ряда соседних стран.

Эпицентр землетрясения находился в 111 км от российского города Петропавловск-Камчатский, сообщает Геологическая служба США.

"Оно [это землетрясение] является афтершоком мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое поразило полуостров Камчатка 29 июля 2025 года. Афтершок произошел в результате поверхностного сдвига по обратному разлому. На момент события это был самый мощный афтершок, зафиксированный после главного толчка", — говорится в сообщении специалистов.

По сообщениям местных пабликов, в городе ощущались толчки силой от 4 до 6 баллов. Известно, что местные экстренные службы переведены в повышенный режим готовности.

В соцсетях активно размещают ролики с толчками в городе Петропавловск-Камчатский и близлежащих городах. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Эпицентр нового землетрясения на Камчатке

Японский вестник NHK также сообщил, что из-за землетрясения на островах объявлено предупреждение о цунами. Ученые предупреждают о соответствующей угрозе и просят население следить за дальнейшими обращениями.

"Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение может вызвать незначительные колебания уровня приливов вдоль побережья Японии. В то же время там добавили, что угрозы повреждений для страны нет", — указывают журналисты.

Ранее Фокус сообщал, что возле Камчатки произошло землетрясение, приведшее к цунами. У побережья российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое привело к волнам цунами, накрывшим некоторые прибрежные города РФ.

Впоследствии стало известно, что сильное землетрясение сдвинуло полуостров в РФ. Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась на два метра от материковой России, похожие последствия были после разрушительного землетрясения 2011 года в японском Тохоку.