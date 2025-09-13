Новий потужний землетрус сколихнув Камчатку: мешканців попередили про загрозу цунамі (відео)

Поблизу російського півострова Камчатка стався новий землетрус силою 7,7 бала за шкалою Ріхтера. Фахівці попереджають про загрозу цунамі в прибережних районах півострова, а також низки сусідніх країн.

Епіцентр землетрусу знаходився за 111 км від російського міста Петропавловськ-Камчатський, повідомляє Геологічна служба США.

"Він[цей землетрус] є афтершоком потужного землетрусу магнітудою 8,8, який вразив півострів Камчатка 29 липня 2025 року. Афтершок стався внаслідок поверхневого зсуву по зворотному розлому. На момент події це був найпотужніший афтершок, зафіксований після головного поштовху", — йдеться в повідомленні фахівців.

За повідомленнями місцевих пабліків, у місті відчувалися поштовхи силою від 4 до 6 балів. Наразі відомо, що місцеві екстренні служби переведені в підвищений режим готовності.

В соцмережах активно розміщують ролики з поштовхами у місті Петропавловськ-Камчатський та прилеглих містах. Інформації щодо постраждалих та руйнування разі поки не надходило.

Епіцентр нового землетрусу на Камчатці

Японський вісник NHK також повідомив, що через землетрус на островах оголошено попередження про цунамі. Вчені попереджують про відповідну загрозу та просять населення слідкувати за подальшими зверненнями.

"Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус може спричинити незначні коливання рівня приливів уздовж узбережжя Японії. Водночас там додали, що загрози пошкоджень для країни немає", — вказують журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, що біля Камчатки стався землетрус, що призвів до цунамі. Біля узбережжя російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бала, який призвів до хвиль цунамі, що накрили деякі прибережні міста РФ.

Згодом стало відомо, що сильний землетрус зсунув півострів у РФ. Південна частина півострова Камчатка зсунулася на два метри від материкової Росії, схожі наслідки були після руйнівного землетрусу 2011 року в японському Тохоку.