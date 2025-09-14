Лично одобрил Папа Римский: брат Маска устроил в Ватикане крупнейшее в Европе шоу дронов (видео)

В субботу вечером 13 сентября десятки тысяч людей собрались на площади Святого Петра в Риме, чтобы увидеть, как 3000 дронов воссоздали шедевры Микеланджело возле Сикстинской капеллы.

Шоу дронов, крупнейшее в Европе, было организовано компанией младшего брата Илона Маска Nova Sky Stories Кимбала Маска с разрешения Святого Престола, сообщает National Geographic.

Ватикан нарушил многовековую традицию, позволив световому шоу сопровождать первый концерт, который когда-либо состоялся на площади Святого Петра.

Всего в концерте участвовали хип-хоп хор Voices of Fire, американский рэпер Фаррелл Уильямс, итальянский тенор Андреа Бочелли, исполнитель соула Джон Ледженд и финалистка шоу American Idol Дженнифер Хадсон.

Сотни дронов тем временем воспроизводили трехмерное сердце, голубей мира, знаменитое прикосновение пальца Бога, который создал Адама, портрет покойного Папы Франциска и тому подобное.

Отмечается, что Кимбал Маск впервые обратился к Ватикану с идеей светового шоу с помощью дронов, которые весят всего 340 граммов, но способны создавать 16 миллионов цветов, еще в начале 2024 года, когда Папа Франциск был жив. В течение 18 месяцев команда проводила переговоры, получала разрешения и планировала программу, и первый американский Папа Лев XIV также поддержал эту идею.

И хотя понтифик лично не появился, но предварительно он одобрил все, начиная от текстов песен, которые звучали на знаменитой площади, до подготовленных речей.

Шоу, как отмечается, было риском для Ватикана, но на протяжении всего концерта, который длился более двух часов, зрители пели и танцевали, из-за чего на площади возникло общее ощущение радости, единства и благоговения.

