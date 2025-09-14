Особисто схвалив Папа Римський: брат Маска влаштував у Ватикані найбільше в Європі шоу дронів (відео)

У суботу ввечері 13 вересня десятки тисяч людей зібралися на площі Святого Петра в Римі, щоб побачити, як 3000 дронів відтворили шедеври Мікеланджело біля Сикстинської капели.

Шоу дронів, найбільше в Європі, було організовано компанією молодшого брата Ілона Маска Nova Sky Stories Кімбала Маска з дозволу Святого Престолу, повідомляє National Geographic.

Ватикан порушив багатовікову традицію, дозволивши світловому шоу супроводжувати перший концерт, який коли-небудь відбувся на площі Святого Петра.

Загалом у концерті брали участь хіп-хоп хор Voices of Fire, американський репер Фаррелл Вільямс, італійський тенор Андреа Бочеллі, виконавець соулу Джон Ледженд та фіналістка шоу American Idol Дженніфер Хадсон.

Сотні дронів тим часом відтворювали тривимірне серце, голубів миру, знаменитий дотик пальця Бога, який створив Адама, портрет покійного Папи Франциска тощо.

Зазначається, що Кімбал Маск вперше звернувся до Ватикану з ідеєю світлового шоу за допомогою дронів, які важать лише 340 грамів, але здатні створювати 16 мільйонів кольорів, ще на початку 2024 року, коли Папа Франциск був живий. Протягом 18 місяцям команда проводила переговори, отримувала дозволи та планувала програму, й перший американський Папа Лев XIV також підтримав цю ідею.

І хоча понтифік особисто не з'явився, але попередньо він схвалив усе, починаючи від текстів пісень, які лунали на знаменитій площі, до підготовлених промов.

Шоу, як наголошується, було ризиком для Ватикану, але протягом усього концерту, який тривав понад дві години, глядачі співали і танцювали, через що на площі виникло загальне відчуття радості, єдності та благоговіння.

