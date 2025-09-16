Женщину заставили прислать полмиллиона в плюшевом мишке для фальшивого спасения любимого (фото)

Женщина из Великобритании стала жертвой мошенников, которые заставили ее передать £10 тысяч (более 500 тыс грн) в мягкой игрушке. Аферисты придумали историю о срочной эвакуации "любимого" с нефтяной платформы вертолетом.

Правоохранители разоблачили заговор после того, как посылку с подозрительно тяжелым мишкой остановили на почте, сообщает Daily Mail.

Аферисты представились возлюбленным женщины и постепенно выманивали у нее средства. Кульминацией схемы стало требование спрятать £10 тысяч (более 500 тыс грн) в плюшевого мишку, чтобы оплатить вылет вертолета с буровой установки. Потерпевшая даже оформила кредит, чтобы выполнить просьбу.

Деньги, изъятые из медвежонка. Фото: Скриншот

Заговор раскрылся тогда, когда работники почтового отделения обратили внимание на необычно тяжелую игрушку и сообщили в полицию.

Плюшевый мишка — контейнер Фото: Скриншот

Впоследствии правоохранители Лондонского Сити подтвердили задержание 32-летнего мужчины и 28-летней женщины, которых подозревают в причастности к афере.

Детектив-инспектор Кейт Дафф призвала граждан быть осмотрительными в общении в соцсетях и на сайтах знакомств: "Не поддавайтесь давлению относительно перехода на зашифрованные мессенджеры. Стоит насторожиться, если вы никогда не встречали человека лично, и не следует соглашаться на перевод денег, кредиты или подарочные карты".

Она также посоветовала не спешить вкладывать средства в отношения с людьми, которых знаете недолго, не делиться номерами телефонов и поддерживать контакт с близкими, чтобы избежать изоляции от окружения.

По данным полиции Лондонского Сити, которая является национальным координатором по делам мошенничества, в 2024 году жители Великобритании потеряли более £106 млн (примерно 5,3 млрд грн) из-за так называемых "романтических" афер.

Статистика Национального бюро по расследованию мошенничеств (NFIB) свидетельствует, что количество сообщений о таком виде преступлений за последний финансовый год выросло на 9%. Всего зарегистрировано 9 449 случаев, а средняя потеря на одного пострадавшего составила £11 222 (более 560 тыс грн).

