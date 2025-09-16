Жінку змусили надіслати півмільйона у плюшевому ведмедику для фальшивого порятунку коханого (фото)
Жінка з Великої Британії стала жертвою шахраїв, які змусили її передати £10 тисяч (понад 500 тис грн) у м’якій іграшці. Аферисти вигадали історію про термінову евакуацію "коханого" з нафтової платформи гелікоптером.
Правоохоронці викрили змову після того, як посилку з підозріло важким ведмедиком зупинили на пошті, повідомляє Daily Mail.
Аферисти представилися коханим жінки й поступово виманювали в неї кошти. Кульмінацією схеми стала вимога заховати £10 тисяч (понад 500 тис грн) у плюшевого ведмедика, щоб оплатити виліт гелікоптера з бурової установки. Потерпіла навіть оформила кредит, аби виконати прохання.
Змова розкрилася тоді, коли працівники поштового відділення звернули увагу на незвично важку іграшку та повідомили поліцію.
Згодом правоохоронці Лондонського Сіті підтвердили затримання 32-річного чоловіка та 28-річної жінки, яких підозрюють у причетності до афери.
Детектив-інспекторка Кейт Дафф закликала громадян бути обачними у спілкуванні в соцмережах і на сайтах знайомств: "Не піддавайтеся тиску щодо переходу на зашифровані месенджери. Варто насторожитися, якщо ви ніколи не зустрічали людину особисто, і не слід погоджуватися на переказ грошей, кредити чи подарункові картки".
Вона також порадила не поспішати вкладати кошти у відносини з людьми, яких знаєте недовго, не ділитися номерами телефонів і підтримувати контакт із близькими, щоб уникнути ізоляції від оточення.
За даними поліції Лондонського Сіті, яка є національним координатором у справах шахрайства, у 2024 році мешканці Великої Британії втратили понад £106 млн (приблизно 5,3 млрд грн) через так звані "романтичні" афери.
Статистика Національного бюро з розслідування шахрайств (NFIB) свідчить, що кількість повідомлень про такий вид злочинів за останній фінансовий рік зросла на 9%. Загалом зареєстровано 9 449 випадків, а середня втрата на одного постраждалого склала £11 222 (понад 560 тис грн).
Нагадаємо, Фокус також повідомляв, як аферист у костюмі ведмедя інсценував напади на автомобілі для отримання страховки.
Фокус також попереджав, як не попастись на випадки шахрайства з банківськими картками.