Жінку змусили надіслати півмільйона у плюшевому ведмедику для фальшивого порятунку коханого (фото)

Жінка з Великої Британії стала жертвою шахраїв, які змусили її передати £10 тисяч (понад 500 тис грн) у м’якій іграшці. Аферисти вигадали історію про термінову евакуацію "коханого" з нафтової платформи гелікоптером.

Правоохоронці викрили змову після того, як посилку з підозріло важким ведмедиком зупинили на пошті, повідомляє Daily Mail.

Аферисти представилися коханим жінки й поступово виманювали в неї кошти. Кульмінацією схеми стала вимога заховати £10 тисяч (понад 500 тис грн) у плюшевого ведмедика, щоб оплатити виліт гелікоптера з бурової установки. Потерпіла навіть оформила кредит, аби виконати прохання.

Гроші, вилучені із ведмедика Фото: Скриншот

Змова розкрилася тоді, коли працівники поштового відділення звернули увагу на незвично важку іграшку та повідомили поліцію.

Плюшевий ведмедик - контейнер Фото: Скриншот

Згодом правоохоронці Лондонського Сіті підтвердили затримання 32-річного чоловіка та 28-річної жінки, яких підозрюють у причетності до афери.

Детектив-інспекторка Кейт Дафф закликала громадян бути обачними у спілкуванні в соцмережах і на сайтах знайомств: "Не піддавайтеся тиску щодо переходу на зашифровані месенджери. Варто насторожитися, якщо ви ніколи не зустрічали людину особисто, і не слід погоджуватися на переказ грошей, кредити чи подарункові картки".

Вона також порадила не поспішати вкладати кошти у відносини з людьми, яких знаєте недовго, не ділитися номерами телефонів і підтримувати контакт із близькими, щоб уникнути ізоляції від оточення.

За даними поліції Лондонського Сіті, яка є національним координатором у справах шахрайства, у 2024 році мешканці Великої Британії втратили понад £106 млн (приблизно 5,3 млрд грн) через так звані "романтичні" афери.

Статистика Національного бюро з розслідування шахрайств (NFIB) свідчить, що кількість повідомлень про такий вид злочинів за останній фінансовий рік зросла на 9%. Загалом зареєстровано 9 449 випадків, а середня втрата на одного постраждалого склала £11 222 (понад 560 тис грн).

