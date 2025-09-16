Поддержите нас UA
Кошка из приюта покорила интернет своими "уникальными глазами" (фото)

Кошка из приюта покорила интернет своими "уникальными глазами"
Семилетняя Мириам покорила сеть необычными глазами | Фото: коллаж Фокус

Американец Гэвин Тредавей случайно наткнулся на историю семилетней кошки Мириам из приюта Humane Animal Rescue в Питтсбурге. Впоследствии оказалось, что это решение имело далеко идущие последствия, и сделало его любимицу звездой сети.

Сам мужчина узнал, что ранее ее уже хотели забрать, но когда представилась возможность, то решил не ждать, обнародовав фотографии Мириам в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — пост набрал более 98 тыс. реакций. Гэвин вспоминает, что когда увидел пушистую, то его поразили ее зрачки, которые были развернуты наружу, и тогда он подумал: "С таким уникальным лицом ее заберут в тот же миг".

Однако во время визита в центр выяснилось, что Мириам до сих пор ищет дом. Работники приюта объяснили, что она попала к ним как бездомная, поэтому полной медицинской истории нет и причину особенности глаз определить трудно.

Именно тогда мистер Тредавей решил забрать кошку к себе на содержание после проверки у ветеринара. Впоследствии мужчина поделился ее фото в Reddit в сообществе владельцев кошек.

Кошка Мириам
Мириам начала жить в доме Гэвина
Фото: Reddit
Кошка Мириам
Ее глаза сделали ее известной
Фото: Reddit

"Считают, что это, вероятно, генетическая особенность, с которой она родилась, но никаких проблем это не вызывает. Мне посоветовали лишь по возможности ограничивать ее пребывание на очень ярком свете, потому что из-за больших зрачков она может быть более чувствительной к яркости", — рассказал мужчина Newsweek.

Неделя с Мириам прошла даже лучше, чем он надеялся. Она сразу почувствовала себя как дома: вышла из переноски и сразу улеглась на свою кроватку. Мириам пыталась выбраться из комнаты, где ее временно держали, чтобы другой кот привык к новой соседке.

"Я немного волновался, потому что мой другой кот Зоро — очень большой, энергичный и игривый парень, а она казалась спокойнее, когда я впервые ее встретил", — рассказал он.

За несколько дней они стали настоящими друзьями. Мужчина говорит, что она постоянно ходит за ним и сама инициирует игры. Как только появляется возможность, кошка усаживается на его коленях. Тредавей надеется, что его опыт рискнуть и взять животное с определенной особенностью, как у Мириам, вдохновит других на усыновление.

"Кажется страшным думать, что у них могут быть медицинские проблемы, но она стала для меня самым большим благословением после моего другого кота/Она может не выглядеть как обычная кошка, но милая по-своему и такая же любящая, как любая другая", — рассказал владелец котов.

Реакция сети

Уникальная внешность Мириам мгновенно покорила пользователей Reddit. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

  • "Ее глаза просто невероятно красивые и неповторимые. Она особенная, полная любви и немного озорства. Такая милая!";
  • "Она просто замечательная и невероятно милая!";
  • "Крепко смотреть на такие глаза, но кошка очень симпатичная";
  • "Главное, что у животного есть новый дом. Все остальное — мелочи".

