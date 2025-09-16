Кішка із притулку підкорила інтернет своїми "унікальними очима" (фото)

Американець Гевін Тредавей випадково натрапив на історію семирічної кішки Міріам з притулку Humane Animal Rescue у Піттсбурзі. Згодом виявилося, що це рішення мало далекосяжні наслідки, і зробило його улюбленицю зіркою мережі.

Сам чоловік дізнався, що раніше її вже хотіли забрати, але коли випала нагода, то вирішив не чекати, оприлюднивши світлини Міріам в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — пост набрав понад 98 тис. реакцій. Гевін згадує, що коли побачив пухнасту, то його вразили її зіниці, які були розгорнуті назовні, і тоді він подумав: "З таким унікальним обличчям її заберуть у ту ж мить".

Однак під час візиту до центру з’ясувалося, що Міріам досі шукає дім. Працівники притулку пояснили, що вона потрапила до них як безпритульна, тому повної медичної історії немає і причину особливості очей визначити важко.

Саме тоді містер Тредавей вирішив забрати кішку до себе на утримання після перевірки у ветеринара. Згодом чоловік поділився її фото в Reddit у спільноті власників котів.

Міріам почала жити в домі Гевіна Фото: Reddit Її очі зробили її відомою Фото: Reddit

"Вважають, що це, ймовірно, генетична особливість, з якою вона народилася, але ніяких проблем це не спричиняє. Мені порадили лише по можливості обмежувати її перебування на дуже яскравому світлі, бо через великі зіниці вона може бути чутливішою до яскравості", — розповів чоловік Newsweek.

Тиждень із Міріам минув навіть краще, ніж він сподівався. Вона відразу почувалася як удома: вийшла з переноски й одразу вляглася на своє ліжечко. Міріам намагалася вибратися з кімнати, де її тимчасово тримали, щоб інший кіт звик до нової сусідки.

"Я трохи хвилювався, бо мій інший кіт Зоро — дуже великий, енергійний і грайливий хлопець, а вона здавалася спокійнішою, коли я вперше її зустрів", — розповів він.

За кілька днів вони стали справжніми друзями. Чоловік каже, що вона постійно ходить за ним і сама ініціює ігри. Щойно з’являється можливість, кішка вмощується на його колінах. Тредавей сподівається, що його досвід ризикнути й узяти тварину з певною особливістю, як у Міріам, надихне інших на усиновлення.

"Здається страшним думати, що в них можуть бути медичні проблеми, але вона стала для мене найбільшим благословенням після мого іншого кота/Вона може не виглядати як звичайна кішка, але мила по-своєму й така ж любляча, як будь-яка інша", — розповів власник котів.

Реакція мережі

Унікальна зовнішність Міріам миттєво підкорила користувачів Reddit. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Її очі просто неймовірно красиві й неповторні. Вона особлива, повна любові та трохи пустощів. Така мила!";

"Вона просто чудова й неймовірно мила!";

"Кріпово дивитися на такі очі, але кішка дуже симпатична";

"Головне, що тварина має новий дім. Усе інше — дрібниці".

