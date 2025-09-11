Несподіваний вчинок кішки зворушив власницю при переїзді на нове помешкання (відео)

Одна жінка завершувала переїзд до нової квартири, коли помітила, що її улюблена кішка не хотіла "прощатися" зі своєю кігтеточилкою. В мережі другі доглядальники хвостатих порадили власниці кілька важливих речей, як бути в такій ситуації.

Сама жінка говорить, що кішка "почувається зле через переїзд" до нового помешкання, як це видно опублікованому ролику в TikTok.

Відео власниці стало вірусним — набрало понад 208 тис. переглядів. На відео можна побачити, як чорна кішка згорнулася клубочком на єдиній залишеній частині котячого дерева й не хотіла відходити від неї.

Сама жінка хвилювалася від того, що її пухнаста важко переживатиме переїзд, попри те, що вони будуть разом мешкати в новій квартирі.

"Допоможіть, завтра зранку я виїжджаю з квартири, а кішка не перестає обіймати останню частину своєї кігтеточилки. Як їй пояснити, що вона їде зі мною і матиме нове дерево?", — підписала своє відео власниця.

Дівчина говорить, що переживає за пухнасту і не знає, як вчинити. Тому звернулася до підписників з прохання підказати їй, що слід зробити в такій непростій ситуації.

Що кажуть в мережі

У коментарях до популярного відео, власники котячих порадили жінці кілька важливих речей:

"Не викидайте ту частину старого котячого дерева, поки вона не освоїться на новому місці. Поставте її там, де буде її безпечний куточок — це допоможе".

"Моя киця дуже прив’язалася до випадкової коробки. Коли ми переїхали, я не взяв її. Вона ховалася й дуже нервувала. Я повернувся за коробкою, перш ніж усе викинули. Вона відразу вийшла й почала знайомитися з новим місцем";

"Коли ми переїжджали, мій хлопець розібрав кігтеточилку, поки кішка була в іншій кімнаті. Побачивши його частини на підлозі, вона видала такий розпачливий крик, що я мало не заплакала. Це було перше, що ми зібрали в новій квартирі, і вона застрибнула на нього ще до того, як ми прикрутили останні деталі";

"Щоб підбадьорити: моя кішка пережила пожежу в будинку, ми на місяць переїхали до мами без її іграшок і речей, а потім знову змінили житло — і вона чудово себе почуває! Їм важко в моменті, але вони витривалі, і пам’ять у них інша, ніж у нас".

