Жінка причепила мікрофон до своєї норовливої кішки: результат вразив мережу (відео)

Канадка Емілі, яка опікується кішкою з кличкою Бембі, вирішила повісити на пухнасту мікрофон і записати, які звуки видає її улюблениця. Результат вразив мережу тим, як чотирилапа видає різноманітні шуми під час різних епізодів життя.

Особливістю Бембі є її характерна "тупотлива" хода, яка пов’язана з так званим "синдром хиткої кішки", як це видно на ролику власниці в Instagram.

Відео жінки стало вірусним — набрало понад 2,! млн переглядів. У ролику чути тупіт, нявкання, звуки лизання та повсякденного життя кішки — і це підкорило глядачів.

Сама канадка каже, що попри рідкісну хворобу тварини, Бембі має "особливу ходу, що робить її впізнаваною та унікальною". Попри невеликі розміри кішка має "особливий характер", яку добре видно на оприлюднених кадрах.

"Я підозрювала, що вона як справжня діва — покаже себе перед мікрофоном. Тож не здивувалася, коли отримала стільки чудових моментів", — розповіла господиня Newsweek.

Наразі Емілі веде блог кішки в соцмережах, який має понад чверть мільйона підписників. Найчастіше жінці пишуть слова підтримки та компліменти щодо висвітлення життя чотирилапої.

"Я люблю ділитися її характером онлайн і сподівалася, що це змусить людей усміхнутися. Реакція неймовірна. Те, що стільки людей знаходять у ній радість, робить щасливою і мене", — розповіла канадка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, багато користувачів заявили про милу гамму звуків від Бембі. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Вона — професійна сусідка зверху";

"Рівень характеру: експерт";

"У неї справи, не заважайте";

"Справжня діва! Така хода варта подіуму".

"Я ще ніколи так швидко нічого не замовляв, як цей мікрофон для свого кота".

