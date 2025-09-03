Пара удочерила кішечку та швидко зрозуміла, що щось коїться неладне (відео)

Рішення однієї родини взяти кошеня з притулку обернулося інтересом зі сторони мережі. Виявилося, що всиновлена пухнаста чорна кішка Марті зацікавила мережу своїм поглядом і незвичною поведінкою на камеру.

Сама власниця котика говорить, що киця на кличку Марті привернула увагу майбутніх батьків, йдеться на ролику в Tiktok.

Ролик з Марті став дуже популярним — набрав понад 650 тис. переглядів. Власниця киці, користувачка @baileybo, виклала відео 14 червня, де і показала незвичність чотирилапої — асиметричні зіниці, які створюють враження, ніби вона дивиться в різні боки.

"POV: Ти береш кошеня з дивними очима, а ветеринар каже: 'Хз, може, переросте", — йдеться в дописі авторки.

Далі можна побачити серію фото, де очі Марті змінюються — ліва зіниця стає крихітною, а права залишається нормальною, створюючи химерний, але милий вираз.

Ветеринари припустили, що в Марті — анізокорія, тобто стан, при якому зіниці мають різний розмір. Також у Марті полідактилія, тобто вона має більше пальців, ніж звичайні коти.

23-річна власниця кішки розповіла Newsweek історію життя кішки до переїзду в родину. Виявилося, що Марті почала своє життя в переповненому трейлері, де утримували занедбаних котів.

Коли її всиновили в червні 2024 року, кішка мала цілу низку хвороб і проблем — вона боролася з вошами, інфекцією дихальних шляхів і проблемами з травленням.

"Попри все, вона — найсолодша киця. У неї є свої дивацтва: кривий хвіст, зайві пальці та, звісно, ці очі", — зізнається власниця тварини.

В коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували емоцій від побаченого. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Очі, ці ПАЛЬЦІ! Вона як з дитячого малюнка";

"Мій кіт виглядає ТАК САМО. Очі, біла пляма — все один в один";

"Дивна, але ідеальна істота";

"Мій старий кіт мав такі ж очі. Прожив 19 років — усе було ок".

