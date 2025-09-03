Пара удочерила кошечку и быстро поняла, что что-то происходит неладное (видео)

Решение одной семьи взять котенка из приюта обернулось интересом со стороны сети. Оказалось, что усыновленная пушистая черная кошка Марти заинтересовала сеть своим взглядом и необычным поведением на камеру.

Сама владелица котика говорит, что кошка по кличке Марти привлекла внимание будущих родителей, говорится на ролике в Tiktok.

Ролик с Марти стал очень популярным — набрал более 650 тыс. просмотров. Владелица кисы, пользовательница @baileybo, выложила видео 14 июня, где и показала необычность четверолапой — асимметричные зрачки, которые создают впечатление, будто она смотрит в разные стороны.

"POV: Ты берешь котенка со странными глазами, а ветеринар говорит: 'Хз, может, перерастет', — говорится в заметке автора.

Далее можно увидеть серию фото, где глаза Марти меняются — левый зрачок становится крошечным, а правый остается нормальным, создавая причудливое, но милое выражение.

Ветеринары предположили, что у Марти — анизокория, то есть состояние, при котором зрачки имеют разный размер. Также у Марти полидактилия, то есть она имеет больше пальцев, чем обычные коты.

23-летняя владелица кошки рассказала Newsweek историю жизни кошки до переезда в семью. Оказалось, что Марти начала свою жизнь в переполненном трейлере, где содержали заброшенных котов.

Когда ее усыновили в июне 2024 года, кошка имела целый ряд болезней и проблем — она боролась со вшами, инфекцией дыхательных путей и проблемами с пищеварением.

"Несмотря на все, она — самая сладкая кошка. У нее есть свои странности: кривой хвост, лишние пальцы и, конечно, эти глаза", — признается владелица животного.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не сдерживали эмоций от увиденного. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Глаза, эти пальцы! Она как с детского рисунка";

"Мой кот выглядит ТАК САМО. Глаза, белое пятно — все один в один";

"Странное, но идеальное существо";

"Мой старый кот имел такие же глаза. Прожил 19 лет — все было ок".

