Женщина прицепила микрофон к своей своенравной кошке: результат поразил сеть (видео)

Канадка Эмили, которая опекает кошку с кличкой Бэмби, решила повесить на пушистую микрофон и записать, какие звуки издает ее любимица. Результат поразил сеть тем, как четырехлапая издает разнообразные шумы во время разных эпизодов жизни.

Особенностью Бемби является ее характерная "топающая" походка, которая связана с так называемым "синдромом шаткой кошки", как это видно на ролике владелицы в Instagram.

Видео женщины стало вирусным — набрало более 2,! млн просмотров. В ролике слышен топот, мяуканье, звуки лизания и повседневной жизни кошки — и это покорило зрителей.

Сама канадка говорит, что несмотря на редкую болезнь животного, Бэмби имеет "особую походку, что делает ее узнаваемой и уникальной". Несмотря на небольшие размеры кошка имеет "особый характер", которую хорошо видно на обнародованных кадрах.

"Я подозревала, что она как настоящая дива — покажет себя перед микрофоном. Поэтому не удивилась, когда получила столько замечательных моментов", — рассказала хозяйка Newsweek.

Сейчас Эмили ведет блог кошки в соцсетях, который имеет более четверти миллиона подписчиков. Чаще всего женщине пишут слова поддержки и комплименты по освещению жизни четвероногой.

"Я люблю делиться ее характером онлайн и надеялась, что это заставит людей улыбнуться. Реакция невероятная. То, что столько людей находят в ней радость, делает счастливой и меня", — рассказала канадка.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, многие пользователи заявили о милой гамме звуков от Бемби. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Она — профессиональная соседка сверху";

"Уровень характера: эксперт";

"У нее дела, не мешайте";

"Настоящая дива! Такая походка достойна подиума".

"Я еще никогда так быстро ничего не заказывал, как этот микрофон для своего кота".

