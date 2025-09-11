Неожиданный поступок кошки растрогал владелицу при переезде на новое жилье (видео)

Одна женщина завершала переезд в новую квартиру, когда заметила, что ее любимая кошка не хотела "прощаться" со своей когтеточкой. В сети вторые смотрители хвостатых посоветовали владелице несколько важных вещей, как быть в такой ситуации.

Сама женщина говорит, что кошка "чувствует себя плохо из-за переезда" в новый дом, как это видно из опубликованного ролика в TikTok.

Видео владелицы стало вирусным — набрало более 208 тыс. просмотров. На видео можно увидеть, как черная кошка свернулась клубочком на единственной оставленной части кошачьего дерева и не хотела отходить от нее.

Сама женщина волновалась от того, что ее пушистая тяжело будет переживать переезд, несмотря на то, что они будут вместе жить в новой квартире.

"Помогите, завтра утром я выезжаю из квартиры, а кошка не перестает обнимать последнюю часть своей когтеточилки. Как ей объяснить, что она едет со мной и будет иметь новое дерево?", — подписала свое видео владелица.

Девушка говорит, что переживает за пушистую и не знает, как поступить. Поэтому обратилась к подписчикам с просьбой подсказать ей, что следует сделать в такой непростой ситуации.

Что говорят в сети

В комментариях к популярному видео, владельцы кошачьих посоветовали женщине несколько важных вещей:

"Не выбрасывайте ту часть старого кошачьего дерева, пока она не освоится на новом месте. Поставьте ее там, где будет ее безопасный уголок — это поможет".

"Моя кошка очень привязалась к случайной коробке. Когда мы переехали, я не взял ее. Она пряталась и очень нервничала. Я вернулся за коробкой, прежде чем все выбросили. Она сразу вышла и начала знакомиться с новым местом";

"Когда мы переезжали, мой парень разобрал когтеточку, пока кошка была в другой комнате. Увидев его части на полу, она издала такой отчаянный крик, что я чуть не заплакала. Это было первое, что мы собрали в новой квартире, и она запрыгнула на него еще до того, как мы прикрутили последние детали";

"Чтобы подбодрить: моя кошка пережила пожар в доме, мы на месяц переехали к маме без ее игрушек и вещей, а потом снова сменили жилье — и она прекрасно себя чувствует! Им тяжело в моменте, но они выносливы, и память у них другая, чем у нас".

