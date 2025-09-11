Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Неожиданный поступок кошки растрогал владелицу при переезде на новое жилье (видео)

Неожиданный поступок кошки растрогал владелицу при переезде на новое жилье
Кошка не хотела прощаться со своей когтеточкой | Фото: Unplash

Одна женщина завершала переезд в новую квартиру, когда заметила, что ее любимая кошка не хотела "прощаться" со своей когтеточкой. В сети вторые смотрители хвостатых посоветовали владелице несколько важных вещей, как быть в такой ситуации.

Related video

Сама женщина говорит, что кошка "чувствует себя плохо из-за переезда" в новый дом, как это видно из опубликованного ролика в TikTok.

Видео владелицы стало вирусным — набрало более 208 тыс. просмотров. На видео можно увидеть, как черная кошка свернулась клубочком на единственной оставленной части кошачьего дерева и не хотела отходить от нее.

Сама женщина волновалась от того, что ее пушистая тяжело будет переживать переезд, несмотря на то, что они будут вместе жить в новой квартире.

"Помогите, завтра утром я выезжаю из квартиры, а кошка не перестает обнимать последнюю часть своей когтеточилки. Как ей объяснить, что она едет со мной и будет иметь новое дерево?", — подписала свое видео владелица.

Девушка говорит, что переживает за пушистую и не знает, как поступить. Поэтому обратилась к подписчикам с просьбой подсказать ей, что следует сделать в такой непростой ситуации.

Что говорят в сети

В комментариях к популярному видео, владельцы кошачьих посоветовали женщине несколько важных вещей:

  • "Не выбрасывайте ту часть старого кошачьего дерева, пока она не освоится на новом месте. Поставьте ее там, где будет ее безопасный уголок — это поможет".
  • "Моя кошка очень привязалась к случайной коробке. Когда мы переехали, я не взял ее. Она пряталась и очень нервничала. Я вернулся за коробкой, прежде чем все выбросили. Она сразу вышла и начала знакомиться с новым местом";
  • "Когда мы переезжали, мой парень разобрал когтеточку, пока кошка была в другой комнате. Увидев его части на полу, она издала такой отчаянный крик, что я чуть не заплакала. Это было первое, что мы собрали в новой квартире, и она запрыгнула на него еще до того, как мы прикрутили последние детали";
  • "Чтобы подбодрить: моя кошка пережила пожар в доме, мы на месяц переехали к маме без ее игрушек и вещей, а потом снова сменили жилье — и она прекрасно себя чувствует! Им тяжело в моменте, но они выносливы, и память у них другая, чем у нас".

Ранее Фокус рассказывал, как кот не простил хозяйку, оставившую его дома. За время отсутствия хозяйки пушистый успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.

Впоследствии стало известно, что женщина прицепила микрофон к своей своенравной кошке. Результат поразил сеть тем, как четвероногая издает различные шумы во время различных эпизодов жизни.