"Бороться или умереть": Илон Маск призывает миллионы людей к сопротивлению после убийства Чарли Кирка

Илон Маск после гибели Чарли Кирка усилил риторику в социальных сетях и во время публичных выступлений. Предприниматель пять раз повторил призыв "бороться или умереть", обращаясь к своим подписчикам.

Related video

По данным NBC News, генеральный директор Tesla и SpaceX отверг призывы к национальному единству, вместо этого начал употреблять более резкие формулировки. Маск заявил, что убийство Кирка является признаком углубления культурного и политического конфликта. В отличие от многих политиков, которые призывали сохранять спокойствие, он отметил необходимость "борьбы".

После инцидента Маск неоднократно требовал наказания критиков погибшего, в частности призвал к аресту рэпера Бобби Вайлана. Он также обвинил СМИ и образовательные учреждения в том, что они "формируют у людей готовность к убийствам". Комментарии бизнесмена прозвучали как в его приложении X, так и на митинге ультраправых в Лондоне, где Маск заявил, что "насилие неизбежно".

В некоторых консервативных кругах убийство Кирка вызвало призывы к гражданской войне и массовым арестам. Представители Белого дома также пообещали ответить на событие, что стало основой для дальнейших радикальных заявлений Маска.

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера раскритиковал речь Маска, назвав ее опасной и такой, что может провоцировать насилие.

Аналитики предупреждают, что агрессивная риторика может иметь реальное влияние вне сети, создавая риски для безопасности. В то же время подтвержденных случаев новых актов насилия после убийства Кирка пока не зафиксировано.

Маск в своих публикациях также поднимал тему расовой демографии, иммиграции и "культурных войн" в США, Великобритании и Ирландии. В сообщениях он отмечал, что "белые люди становятся меньшинством в мире", а также выступал за более жесткие правила в отношении мигрантов.

В течение последних недель он несколько раз повторял формулу "сейчас или никогда", призывая к сопротивлению. Эксперты отмечают, что подобная речь перекликается с риторикой ультраправых движений и имеет черты так называемых "собачьих свистков" для сторонников идей белого супремасизма.

В дополнение, Маск усилил давление на критиков в социальных сетях. Он потребовал реакции от крупных технологических компаний, включая Microsoft и Amazon, в ответ на высказывания их сотрудников и партнеров, которые негативно комментировали смерть Кирка.

В итоге Маск неоднократно подчеркивал, что мир невозможен "с теми, кто наслаждается насилием", и заявил о необходимости бороться с идеологическими оппонентами.

Напомним, ранее Маск поддерживал идею "борьбы" в контексте культурных конфликтов в Европе и США. Его заявления неоднократно становились предметом критики из-за радикальности и возможных рисков для общественного порядка.

Напомним, как сообщал Фокус 10 сентября, в американском штате Юта, на политических дебатах стреляли в праворадикального активиста Чарли Кирка. Соратник Дональда Трампа получил смертельное ранение в шею.

Фокус также писал, что журналистка раскритиковала новый ресторан Илона Маска за расизм.