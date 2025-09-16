"Боротися або померти": Ілон Маск закликає мільйони людей до спротиву після вбивства Чарлі Кірка

Ілон Маск після загибелі Чарлі Кірка посилив риторику в соціальних мережах і під час публічних виступів. Підприємець п’ять разів повторив заклик "боротися або померти", звертаючись до своїх підписників.

За даними NBC News, генеральний директор Tesla та SpaceX відкинув заклики до національної єдності, натомість почав уживати різкіші формулювання. Маск заявив, що вбивство Кірка є ознакою поглиблення культурного й політичного конфлікту. На відміну від багатьох політиків, які закликали зберігати спокій, він наголосив на потребі "боротьби".

Після інциденту Маск неодноразово вимагав покарання критиків загиблого, зокрема закликав до арешту репера Боббі Вайлана. Він також звинуватив ЗМІ та освітні заклади в тому, що вони "формують у людей готовність до вбивств". Коментарі бізнесмена пролунали як у його застосунку X, так і на мітингу ультраправих у Лондоні, де Маск заявив, що "насильство неминуче".

У деяких консервативних колах вбивство Кірка спричинило заклики до громадянської війни та масових арештів. Представники Білого дому також пообіцяли відповісти на подію, що стало підґрунтям для подальших радикальних заяв Маска.

Офіс прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера розкритикував промову Маска, назвавши її небезпечною та такою, що може провокувати насильство.

Аналітики попереджають, що агресивна риторика може мати реальний вплив поза мережею, створюючи ризики для безпеки. Водночас підтверджених випадків нових актів насильства після вбивства Кірка наразі не зафіксовано.

Маск у своїх публікаціях також порушував тему расової демографії, імміграції та "культурних війн" у США, Великій Британії та Ірландії. У дописах він наголошував, що "білі люди стають меншістю у світі", а також виступав за жорсткіші правила щодо мігрантів.

Упродовж останніх тижнів він кілька разів повторював формулу "зараз або ніколи", закликаючи до спротиву. Експерти відзначають, що подібна мова перегукується з риторикою ультраправих рухів та має риси так званих "собачих свистків" для прихильників ідей білого супремасизму.

На додачу, Маск посилив тиск на критиків у соціальних мережах. Він вимагав реакції від великих технологічних компаній, включно з Microsoft та Amazon, у відповідь на висловлювання їхніх співробітників і партнерів, які негативно коментували смерть Кірка.

У підсумку Маск неодноразово підкреслював, що мир неможливий "з тими, хто насолоджується насильством", і заявив про потребу боротися з ідеологічними опонентами.

Нагадаємо, раніше Маск підтримував ідею "боротьби" в контексті культурних конфліктів у Європі та США. Його заяви неодноразово ставали предметом критики через радикальність і можливі ризики для громадського порядку.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус 10 вересня, в американському штаті Юта, на політичних дебатах стріляли у праворадикального активіста Чарлі Кірка. Соратник Дональда Трампа отримав смертельне поранення в шию.

