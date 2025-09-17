"Выдумки о президенте": Трамп судится с американскими СМИ, требуя $15 млрд компенсации

Президент США Дональд Трамп подал иск в суд на четырех репортеров газеты The New York Times и издательство Penguin Random House из-за клеветы и дезинформации, которые якобы распространяют американские СМИ.

В иске Трамп требует выплатить ему компенсацию в размере 15 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Президент США в своем иске указывает на ряд статей NYT, которые якобы содержат ложные данные о нем, в частности речь идет о редакционной статье перед президентскими выборами 2024 года, которая утверждала, что он непригоден для должности.

Также Трамп вспоминает о книге "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха", которую издало Penguin.

"Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные искажения и вымыслы о президенте Трампе", — говорится в иске, поданном 15 сентября в окружной суд во Флориде.

Юристы американского президента утверждают, что эти публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Дональда Трампа, тем самым вызвав огромный экономический ущерб стоимости его бренда и будущим финансовым перспективам.

"Ущерб, нанесенный стоимости акций TMTG (Trump Media and Technology Group, — ред.), является одним из примеров того, как клевета ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", — отметили юристы президента США.

В качестве аргументов адвокаты также сослались на "стремительное падение цены акций" компаний Трампа.

Напомним, в июле Трамп подал судебный иск против СМИ после скандальной публикации о записке Эпштейну.

В апреле Трамп хотел подать в суд на CBS News после интервью Зеленского.