"Вигадки про президента": Трамп судиться з американськими ЗМІ, вимагаючи $15 млрд компенсації

Президент США Дональд Трамп подав позов до суду на чотирьох репортерів газети The New York Times та видавництво Penguin Random House через наклеп та дезінформацію, які нібито поширюють американські ЗМІ.

Related video

У позові Трамп вимагає виплатити йому компенсацію у розмірі 15 мільярдів доларів, пише Reuters.

Президент США у своєму позові вказує на низку статей NYT, які нібито містять неправдиві дані про нього, зокрема йдеться про редакційну статтю перед президентськими виборами 2024 року, яка стверджувала, що він непридатний для посади.

Також Трамп згадує про книгу "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху", яку видало Penguin.

"Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа", — йдеться в позові, поданому 15 вересня до окружного суду у Флориді.

Юристи американського президента стверджують, що ці публікації завдали шкоди діловій та особистій репутації Дональда Трампа, тим самим спричинивши величезну економічну шкоду вартості його бренду та майбутнім фінансовим перспективам.

"Шкода, завдана вартості акцій TMTG (Trump Media and Technology Group, — ред.), є одним із прикладів того, як наклеп відповідачів завдав шкоди президенту Трампу", — наголосили юристи президента США.

У якості аргументів адвокати також послались на "стрімке падіння ціни акцій" компаній Трампа.

Нагадаємо, у липні Трамп подав судовий позов проти ЗМІ після скандальної публікації про записку Епштейну.

У квітні Трамп хотів подати до суду на CBS News після інтерв'ю Зеленського.